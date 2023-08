Agosto in Montagna Prenotazioni a rilento Ma verso il sold-out "Meglio l’anno scorso"

Le prenotazioni sulla Montagna Pistoiese in vista dei giorni ferragostani procedono, anche se al rilento. Il meteo più fresco all’inizio del mese ha ritardato in alcuni casi la scelta degli utenti, anche se la tendenza resta positiva, al punto che nei prossimi tre giorni si potrebbe parlare di tutto esaurito nelle strutture della zona.

Questo è quanto emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio sul turismo di Confcommercio Pistoia e Prato, che ha intervistato un campione di attività associate.

"Rispetto allo stesso periodo di un anno fa – osserva Clarissa Tonarelli, dell’Hotel Primula – assistiamo ad un certo ridimensionamento per quel che riguarda i numeri delle prenotazioni. Alla fine risulteremo comunque al completo, perché manca davvero poco per riempire le camere, ma di questi tempi, un anno fa, eravamo ampiamente al tutto esaurito".

"Di sicuro il meteo dell’ultimo periodo ci ha un po’ danneggiato – spiega –. Aspettiamo più italiani che stranieri in questo periodo, che resteranno dai tre ai sette giorni".

Tonarelli infine evidenzia un fenomeno che cresce in modo interessante: "Stiamo riscontrando un buon numero di persone che vengono qua per ricercare la salubrità dei luoghi e un senso di pace – conclude –, fortificando in questo modo la propria salute".

Anche Alessandra Paone, dell’hotel Abetone Piramidi, ricorda come la mancanza del caldo nelle ultime settimane non abbia giovato: "Chiaramente – osserva – uno dei punti di forza della Montagna d’estate è la sua capacità di essere attrattiva per chi vuole sfuggire alla calura cittadina. Un anno fa di questi tempi eravamo già pieni, ora ci avviamo gradualmente verso quel risultato. Ospiteremo soprattutto famiglie di italiani e coppie giovani – analizza Paone – che resteranno tra le due e le quattro notti".

Chi invece registra un trend del tutto similare a quello dell’anno scorso è Pamela Ceccarelli, dell’albergo Sichi: "Le prenotazioni ci risultano nella norma e durante le settimane a cavallo di Ferragosto accoglieremo specialmente famiglie toscane – racconta – , destinate a rimanere qua per due o tre giorni".

Una voce in controtendenza rispetto al ’rallentamento’ riscontrato nelle altre strutture del territorio: "In generale il nostro modello organizzativo continua a produrre risultati positivi ogni anno", conclude con soddisfazione Ceccarelli.

E per i turisti e non che animano la Montagna per Ferragosto, questa mattina simpatico appuntamento da non perdere a Gavinana: in piazza Ferrucci, a mezzogiorno, è previsto un lancio di palloncini colorati ai quali verrà allegato un messaggio. Un simpatico premio sarà riconosciuto a chi risponderà dal luogo più lontano.

