"AgliaWeen". Una giornata piena di dolcetti

Oggi, martedì 31 ottobre torna "AglianaWeen", il festoso evento promosso da "Vivi Agliana", una rete di negozianti aglianesi. Per le vie del paese, grazie alla collaborazione dei commercianti, per tutta la giornata si terrà questa simpatica iniziativa in concomitanza con la festa di Halloween, con i negozi allestiti e decorati a tema e pieni di caramelle per tutti i gusti. "Siamo felici di annunciare la nuova edizione di AglianaWeen – dichiara Carolina Acciai, di Happy School e una delle menti dietro il progetto Vivi Agliana –, giornata dedicata ai più piccoli, e non, per vivere il paese tra maschere e dolcetti. Tanti i colleghi e le colleghe che aderiscono e che negli anni rendono sempre più speciale questa giornata di festa tanto amata dai bambini e dalle bambine". Quest’anno, infatti, i commercianti hanno messo in palio diversi premi per la maschera più bella. Per partecipare, basterà farsi una foto nella giornata del 31 ottobre davanti a uno dei negozi aderenti e mandarla via Facebook alla pagina Vivi Agliana. Chi riceverà più like potrà vincere fantastici premi come buoni da spendere, gadget e merende. "E’ una iniziativa che negli anni è sempre più cresciuta – fa sapere Guido Del Fante, uno dei creatori di Vivi Agliana e amministratore del Coworking The Cooffice – e per questo abbiamo deciso anche di premiare la vetrina più bella di Halloween. E’ bello vedere lo sforzo comune di rendere vivo il centro del nostro paese. Un grazie davvero a tutte le realtà aderenti". I negozi che hanno aderito a questa simpatica iniziativa sono una trentina, dei più svariati settori, alcuni hanno messo anche i premi in palio per "La maschera più bella". Per tutte le informazioni è possibile visitare la pagina Facebook Vivi Agliana oppure il sito www.viviagliana.it

Piera Salvi