Aglianese in ’fuga’: "Addio Agliana, ce ne andiamo". Direzione Pistoia?

L’Aglianese ha deciso di lasciare Agliana. Sembra un controsenso, specie nell’anno del centenario del club, eppure è realtà. L’annuncio-choc lo ha firmato il direttore operativo Fabio Taccola al termine della partita Aglianese-Ravenna. "Questa è l’ultima partita o forse la penultima che giochiamo qui ad Agliana – dice Taccola a nome della società – perché le situazioni in cui ci troviamo a livello logistico non ci consentono di poter restare ancora. Credo che andremo altrove, abbiamo avuto anche dei confronti con l’amministrazione comunale e con chi gestisce i campi con i quali non vogliamo assolutamente entrare in polemica, ma qua non è più casa nostra. Non abbiamo le strutture che ci consentono di poter lasciare tranquilli i ragazzi – aggiunge –, farli allenare come si deve e tutto quanto. Preferiamo emigrare altrove e a breve diremo come e dove. Non so se sarà questa settimana o quella successiva ma sicuramente entro fine novembre. Lo diciamo senza nessuna polemica – ribadisce – ma noi abbiamo bisogno di avere una casa e una casa non ce l’abbiamo".

Il direttore Taccola presenta la decisione come già presa e lascia pochi margini per un ripensamento. "Non so se da parte dell’Amministrazione e dei gestori possa essere trovata qualche soluzione organizzativa – dice – ma non credo al momento possa succedere". La decisione di lasciare Agliana è confermata anche dal presidente Fabio Fossati. "Il direttore operativo Taccola ha avuto un incontro con il sindaco – dice il presidente – stiamo valutando di poter andare a giocare in altri stadi perché questa sembra non sia più casa nostra, dobbiamo trovare una soluzione differente, vedremo nei prossimi giorni quello che verrà fuori ma la decisione sembra abbastanza scontata". Fossati afferma che l’Aglianese in questa prima parte dell’anno ha avuto molte difficoltà dal punto di vista logistico ed è stata costretta ad andare ad allenarsi in altri posti. "Siamo ’nomadi’ – attacca – non abbiamo strutture dove poter allenarci". Il presidente afferma che la decisione di andar via da Agliana è stata presa con dispiacere. " C’è molto rammarico nel fare questo passo – conclude – perché questo è l’anno del centenario dell’Aglianese ma ci aspettavamo qualcosa in più dalle istituzioni: ci siamo sentiti abbandonati".

La notizia ha mandato su tutte le furie il sindaco di Agliana Luca Benesperi che, da noi contattato dopo l’annuncio del club, risponde così alla notizia che l’Aglianese se ne andrà. "Arrivederci, buon viaggio – afferma il sindaco con poche e nette parole - spero che prima di andarsene saldino l’insoluto che hanno con il Comune". Benesperi non commenta ulteriormente ma non rinuncia ad una annotazione conclusiva. "Una società che fin dall’inizio dice di che alla fine andrà a Pistoia – attacca – non nasce certo con buoni auspici". Ancora l’Aglianese non ha ufficializzato dove andrà a giocare, ma l’ipotesi Pistoia sembra la più concreta. Mentre pare ormai certo che il centenario del club non sarà celebrato al "Bellucci".

Giacomo Bini