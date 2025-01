Agliana si prende anche il derby di ritorno. Bottegone paga un terzo quarto negativo

Una Endiasfalti Agliana da derby. Dopo aver vinto all’andata, la squadra neroverde fa suo anche il derby di ritorno a Bottegone, contro la Valentina’s Camicette, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C. La compagine neroverde, allenata da Giulio Gambassi, espugna la palestra Martin Luther King con il punteggio di 78-70 (18-10, 36-32, 55-43) ritrovandosi come d’incanto. Com’era prevedibile, i vari ex della gara hanno brillato, infuocando subito la contesa e mantenendo un ritmo forsennato per tutti i quaranta minuti. Agliana si è affidata al solito Rossi e a un ispirato Bacci; in generale a una grande coralità di squadra, alimentata da una voglia matta di tornare alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive in campionato. Seconda battuta d’arresto di fila per Bottegone, condizionato da un avvio di gara non ottimale. In classifica, Bottegone è settimo con 14 punti, Agliana ottava a 12. Endiasfalti: Giannini 12, Zita 6, Andrei, Rossi 23, Nieri, Bacci 18, Manetti 6, Mucci 6, Bonistalli, Nesi 7, Bardazzi, Baroncelli. All. Gambassi. Valentina’s Camicette: Milani 2, Catalano 16, Biagi 13, Mati 5, Calderaro 2, Cecconi 5, Magnini 6, Meacci 18. All. Milani.

Gianluca Barni