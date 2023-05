Agliana piange Porciatti Colonna della comunità

Si è spento a 87 anni Pier Vittorio Porciatti, conosciuto soprattutto per il suo interesse per i temi ambientali e politici e per le sue lunghe battaglie contro l’inquinamento. "Ciao Pier, amico ’rompiscatole’, leale, sincero, tenace. Ci siamo sentiti pochi giorni fa e avevi la stessa voglia di fare di quando ci siamo conosciuti venti anni fa. Ci mancherai. Che la terra ti sia lieve". Questo l’annuncio della scomparsa di Porciatti dato dal sindaco di Agliana, Luca Benesperi. Tantissimi gli attestati di condoglianze alla famiglia. Pier Vittorio è spirato domenica mattina all’ospedale San Jacopo. Originario di Verona, da tanti anni viveva ad Agliana, era un ex perito industriale e un cittadino attentissimo alla vita locale. Suo padre era stato capostazione alla stazione ferroviaria di Montale-Agliana. Era un giornalista pubblicista e nel 1998 aveva dato vita ad un giornale locale, con il nome "AquaM", attraverso il quale voleva comunicare le notizie dei comuni di Agliana, Quarrata e Montale. Con il supporto di un gruppo di giovani divenne rivista, con il nome: "I fogli di Iod - Ieri, Oggi & Domani" diffuso in migliaia di copie, consegnate per posta alle famiglie aglianesi. Da rivista divenne il giornale, "I fogli" la cui pubblicazione era poi cessata per motivi di salute di Porciatti.

Ma Pier Vittorio non mollava: da diversi anni aveva dato vita al gruppo Facebook "Comune di Agliana gruppo non ufficiale" che conta più di 8.600 membri, sulla quale alcuni giorni fa era comparsa la comunicazione che la gestione della pagina sarebbe stata sospesa fino a data da destinarsi, a causa di momentanei problemi di salute. Nessuno però avrebbe mai immaginato che Pier ci avrebbe lasciato così presto. Era un cittadino che voleva essere informato e informare gli altri, non mancava mai ai consigli comunali dei quali diffondeva poi le riprese sul web. Un uomo che resterà memorabile per la sua tenacia e caparbietà nel portare avanti la sua missione, anche negli ultimi anni, nonostante i limiti imposti dalle sue condizioni fisiche. Mancherà moltissimo alla moglie Alba e alle figlie Simona, Alessandra e Benedetta, ma anche a chi l’ha conosciuto e ne ha apprezzato l’impegno, la schiettezza, l’umanità soprattutto verso i più deboli, i suoi commenti spesso pungenti ma sempre mirati in difesa della qualità della vita. La salma sarà composta oggi pomeriggio alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana. Martedì 2, alle 14.30, la santa messa nella chiesa di San Niccolò per l’ultimo saluto a un concittadino speciale.

