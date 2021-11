Agliana (Pistoia), 9 novembre 2021 - Il comandante della polizia municipale del comune pistoiese di Agliana, Lara Turelli, è finita agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip Alessandro Azzaroli. La medesima misura è stata emessa anche nei confronti di un'altra ispettrice del Corpo.

Sono in corso perquisizioni da parte dei carabinieri. Le accuse, contestate dai pm Leonardo De Gaudio e Luisa Serranti, comprendono lo stalking e la calunnia e si inserirebbero, secondo la ricostruzione della procura, in una "guerra" interna ai vigili di Agliana nei confronti di altri agenti per la gestione dell'attività del comando.