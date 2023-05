Agliana capitale d’Europa Studenti da quattro Paesi

Ultima fase del progetto "Erasmus plus - Time to help" all’istituto Aldo Capitini di Agliana, in concomitanza con la Festa dell’Europa. L’istituto tecnico del settore economico aglianese ha accolto per una settimana docenti e studenti di quattro Paesi europei che nei mesi scorsi avevano, a loro volta, ospitato studenti e insegnanti del Capitini. Come ha spiegato la professoressa Daniela Marraccini, coordinatrice del progetto con la collega Tiziana Biagini, ci sono state quattro mobilità nel progetto ‘Erasmus plus – Time to help’: a Praga (Repubblica Ceca), Cipro, Riga in Lettonia e Salisburgo in Austria. La quinta mobilità si è svolta, appunto, al Capitini, portando studenti e docenti di tutti i Paesi coinvolti a vivere una interessante esperienza, con scambio linguistico, condivisione di temi e visite a luoghi d’interesse.

"E’ il tempo di aiutarci e di aiutare il mondo – ha evidenziato Daniela Marraccini – anche riguardo a temi come l’ambiente, l’ecologia e i cibi tradizionali di ciascun paese". Per la Festa dell’Europa, il Capitini ha organizzato un evento finalizzato a promuovere l’internazionalizzazione dell’istituto, che ha riunito i molti bravissimi studenti che hanno preso parte ai progetti Erasmus plus. Sono intervenuti il sindaco di Agliana Luca Benesperi, l’europarlamentare Nicola Danti e il dirigente scolastico Carmine Gallo. Tante le domande degli studenti. Hanno chiesto informazioni sull’Europa, sulla situazione attuale dell’Italia, sul futuro e le prospettive per i giovani che entreranno nel mondo del lavoro. Nicola Danti ha evidenziato l’importanza di stare nell’Unione europea perché insieme possiamo competere con i grandi colossi economici come India e Cina. Il sindaco ha rilevato l’importanza delle esperienze Erasmus per una formazione internazionale, fondamentale per avere una preparazione adeguata al contesto attuale e una visione d’insieme, molto importante per affrontare le sfide contemporanee.

Nell’occasione è stata inaugurata una panchina simbolo dell’Unione europea, dedicata a David Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo, morto nel gennaio 2022. La settimana di scambi si è conclusa con studenti e studentesse che, in gruppi, hanno lavorato sulle attività svolte durante questa esperienza. Infine in saluti, accolti dal sindaco Luca Benesperi.

Piera Salvi