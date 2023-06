AGLIANA, Assessore Ciottoli sulla nuova biblioteca, "Novità positive a breve"

"Posso dire che l’operazione sta andando avanti e che ci stiamo lavorando. Mi auguro che a breve possano esserci novità positive". Parola dell’assessore ai lavori pubblici Maurizio Ciottoli, che ha fatto il punto del progetto legato alla nuova biblioteca. Stando a quanto riportato nel Dup 2023-2025, le risorse per procedere all’acquisto dell’immobile che ne ospiterà la sede ammontano a 750mila euro: 400mila dovrebbero arrivare dall’accensione di un mutuo, mentre altri 250mila euro saranno coperti da contributi da parte di privati. Il Comune conta poi di ricavare i restanti 100mila euro dalle alienazioni di beni pubblici, il cui piano è stato reso noto qualche tempo fa. Sarebbero inoltre stati già individuati sul territorio comunale almeno un paio di immobili potenzialmente adatti alla scopo, anche se al momento non sarebbe stata formulata alcuna proposta d’acquisto. Per quanto concerne le tempistiche, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di individuare l’edificio da acquistare e di concludere l’acquisto entro la fine dell’anno (sempre sulla base di quanto scritto nel Dup). Per compiere il primo passo verso la nuova "Biblioteca Angela Marcesini".