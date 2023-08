Agliana al primo posto per la manutenzione Spende 700mila euro Un dato sopra la media

Bastano pochi chilometri del territorio provinciale e le differenze, all’interno dei bilanci comunali, per quello che è la spesa che le varie amministrazioni destinano alla gestione delle sepolture nei cimiteri è davvero notevole.

Il primato, sulla base dei dati relativi al 2021 (gli ultimi disponibili) ed elaborati da Openpolis, dicono che la maggior spesa pro-capite arriva da Agliana: nei dodici mesi presi in esame, a bilancio per quel che concerne i campisanti ci sono finiti oltre 700mila euro, un numero molto alto anche in valore assoluto, con una spesa pro-capite di 39,67 euro. Tanto o poco? Se si considera che la grande città italiana che spende di più è Venezia con 26,64 euro a persona e che la media nazionale complessiva è di 17,75 euro oppure che la spesa per ogni cittadino fiorentino è di 7,59 euro, si capisce come il valore fatto registrare nel comune di Agliana sia davvero notevole ed importante.

Come specifica generale, è bene mettere in evidenza che la spesa legata a questo tipo di servizio si trova nella parte dedicata alle politiche sociali e vanno a comporre questa uscita per le amministrazioni comunali la manutenzione e la sorveglianza, la cura delle aree a verde (se presenti) unitamente al controllo dei servizi funebri compreso il rispetto degli standard igienico-sanitari. Bisogna dire che il podio è variegato, tanto che non c’è una parte specifica di territorio che ha spese decisamente maggiori alle altre e così, alle spalle della già citata Agliana, ci pensa San Marcello Piteglio a sgomitare con 263mila euro di spesa totale per una media a testa di 34,35 mentre il terzo posto è per Ponte Buggianese con 27 euro pro-capite a fronte di una voce di bilancio da circa 250mila euro. Passando ai comuni più grandi, Pistoia è ovviamente la prima per valore assoluto con un milione e 137mila euro di spesa annua nel 2021 per quel che concerne questo servizio ma che, diviso per tutti gli abitanti, fa saltare fuori una media di 12,71 euro. Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda anche Quarrata (11,24 euro pro-capite con spesa che supera i 300mila euro di un soffio), Montecatini (11,66) e Monsummano (13,79). Numeri decisamente più alti per Marliana con 26,55 euro pro-capite a fronte di una spesa complessiva fin troppo bassa, ovvero 83mila euro, ed anche per Uzzano e Larciano ci si avvicina sui 25 euro. Ma c’è chi spende molto meno per i più svariati motivi: gli ultimi tre posti della classifica sono appannaggio di Lamporecchio con 7,39 euro di spesa pro-capite (tre volte in meno rispetto ai "cugini" e vicini di Larciano), poi Serravalle Pistoiese con 7,25 a testa ed infine Abetone Cutigliano che ha una spesa complessiva di appena 1607,82 che si traduce in una uscita pro-capite di 85 centesimi.

Saverio Melegari