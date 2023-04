Agli ambulanti servono sostegni

Gli operatori dei mercati e delle fiere della nostra Provincia stanno ricevendo in questi giorni gli avvisi di pagamento per il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione di area pubblica.

La situazione, afferma Michele Merola (nella foto) responsabile provinciale di ANVA Confesercenti, è variegata per quanto riguarda le tariffe applicate dai Comuni. C’è ad esempio il Comune di Montecatini Terme che con la determinazione del canone patrimoniale ha ridotto l’importo a carico degli operatori (la tariffa attuale è stata portata a 0,21 al mq rispetto i precedenti 0,475). Altri suoli pubblici, come quello del Comune Capoluogo di Pistoia, rimangono particolarmente elevati ed insostenibili per la realtà vissuta oggi dal commercio su area pubblica (tariffa attuale al mq. 1,0553 - rispetto lo 0,62 prepandemia quando in vigore vi era ancora il precedente canone Cosap). "Occorrono e chiediamo a gran voce - prosegue Merola - interventi urgenti in proposito . Un sostegno concreto sia per gli operatori dei mercati che delle fiere. Già lo scorso anno abbiamo giudicato positivamente provvedimenti ad hoc come quello del Comune di Lamporecchio che esonerò gli operatori dal pagamento del canone. Ci aspettiamo che anche gli altri Comuni della nostra Provincia si muovano di conseguenza per scongiurare le chiusure che inevitabilmente ci saranno a queste condizioni. I margini per intervenire ci sono. Nei giorni scorsi il Sindaco di Chiesina Uzzanese, che ringraziamo, ha immediatamente dato disposizioni di rivedere gli importi di suolo pubblico determinati per il corrente anno nei confronti degli operatori del mercato. Questo abbiamo sollecitato stamattina, ancora una volta, a tutti i Comuni della Provincia di Pistoia e siamo certi che le varie amministrazioni terranno in dovuta considerazione la categoria da noi rappresentata".