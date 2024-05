Aggressione sul treno regionale. Il convoglio accumula ritardo. Polizia denuncia uno straniero

Zuffa fra nigeriani su un convoglio regionale tratta nella tratta Firenze-Viareggio. Momenti di tensione nel vagone e il conseguente accumulo di ritardo nel viaggi. Segnatamente – da quanto emerso - si è trattato di un’aggressione subita da un cittadino nigeriano da parte di un suo connazionale per futili motivi. Le ragione che avrebbero acceso la miccia fra i due, infatti, non sono emersi in maniera nitida. La vittima, con evidenti segni sul volto per la colluttazione subita, è stata medicata da un equipaggio del 118, senza però voler essere trasportata al pronto soccorso per ulteriori cure necessarie e senza voler, nonostante l’invito del personale di Polizia intervenuto, presentare denuncia nel contesto dei fatti. A far scattare l’allarme, richiedendo l’intervento urgente delle forze dell’ordine, è stato il capotreno. Immediatamente si è precipitato sul posto un equipaggio della Polizia di Stato, ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, a seguito della richiesta arrivata tramite il 112, il numero unico delle emergenze.

Il responsabile (regolare sul territorio nazionale), invece, condotto negli uffici della Questura per l’identificazione ed è stato denunciato per ubriachezza molesta, dato l’evidente stato di alterazione da sostanza alcolica, nonché per interruzione di pubblico servizio in considerazione del ritardo causato al treno sul quale era bordo. Infatti a causa dello scompiglio causato dalle lite il convoglio ha subito un ritardo durante la permanenza nella stazione di Pistoia mentre era in atto l’intervento dell’equipaggio della squadra volanti. Un episodio che ripropone una criticità dilagante, sicuramente acuita anche dalla crisi, elemento che acuisce ruggini e conflitti. I mezzi di trasporto, come le stesse strade e le piazze, non sono affatto immuni da episodi di questo genere che creano disagio e timore nei viaggiatori. Un problema che, con l’estate e l’aumento dei passeggeri, riemerge ancora più drammaticamente. E riguarda numerosi mezzi di trasporto.