Aggressione in carcere L’autore è lo stesso dell’agguato in strada e nel supermercato

"È successo d’improvviso e in pochi secondi, gli agenti presenti in quel momento sono scossi, non si aspettavano niente del genere". A parlare dell’aggressione subìta da un agente di polizia penitenziaria per mano di un detenuto è la direttrice del carcere di Santa Caterina in Brana, Loredana Stefanelli. L’autore del gesto è il giovane nigeriano arrestato lo scorso gennaio per aver rubato alcolici al supermercato Conad di San Biagio, dato in escandescenze e danneggiato l’auto di un privato e della polizia. Il ragazzo, I.O., si trova in carcere in attesa di giudizio (fissato per giugno prossimo): dovrà rispondere dei reati di rapina impropria, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni a pubblico ufficiale. Domenica pomeriggio il giovane nigeriano, durante una delle ore che i detenuti passano in sezione, si è diretto verso il posto di guardia e lì ha scaraventato a terra una radiotrasmittente e ha colpito in volto un agente causandogli un trauma mandibolare da tre giorni di prognosi.

"Il ragazzo ha problemi di salute mentale – afferma la direttrice del carcere pistoiese -, tuttavia non siamo ancora riusciti a ottenere una perizia psichiatrica. Non è facile riuscire a dialogare con questo giovane, spesso si rifiuta di parlare con la nostra psicologa. Gli altri detenuti di origini nigeriane ci hanno spiegato che il ragazzo parla un dialetto a loro sconosciuto, perciò abbiamo organizzato degli incontri con un mediatore culturale e una psichiatra per riuscire a delineare un quadro clinico completo". Il carcere pistoiese ha chiesto il trasferimento del ragazzo in un altro istituto penitenziario, che potrà avvenire in Toscana o in Umbria su decisione del Provveditorato.

"Dovrà trattarsi di un istituto con particolari requisiti che assicurino le giuste cure al ragazzo e che dispongano di una stanza singola", aggiunge Stefanelli. Il caso è stato denunciato dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe. "Il carcere di Pistoia è una piccola realtà che non sta vivendo problemi di sovraffollamento – sottolinea la direttrice – adesso i detenuti sono una cinquantina, perciò i numeri sono in linea con la capienza. Nel caso di questo particolare detenuto abbiamo messo in atto tutte le precauzioni possibili proprio perché fin da subito è stato notato il suo stato di alterazione mentale, si tratta di un caso più unico che raro poiché in carcere scontano la pena anche altri detenuti seguiti dal servizio psichiatrico ma che non hanno mai avuto reazioni violente". Il giovane è difeso dall’avvocato Gabriele Toninelli del foro di Pistoia. "Ho potuto accertare in prima persona il problema della barriera linguistica con il mio assistito – spiega l’avvocato -, come il fatto che il ragazzo possa con ogni probabilità soffrire di disturbi psichici di cui non è ancora stato diagnosticato il tipo o l’intensità. Durante i colloqui alla presenza dell’interprete non siamo riusciti a fargli comprendere la gravità della situazione in cui rischia di incorrere".

Samantha Ferri