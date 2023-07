Aggressione al supermercato Tensione al torneo dei rioni "Allontanato uno dei giovani"

MONTALE

C’è rabbia e paura a Montale il giorno dopo l’aggressione subita da Vania e Valeriano Votino nel loro supermercato da parte di due ragazzi minorenni residenti a Montale. Il sintomo del clima che si respira in paese è stato un momento di forte tensione, per fortuna senza conseguenze, allo stadio Barni la sera stessa di giovedì, poche ore dopo la violenta colluttazione al supermercato. Uno dei due ragazzi che hanno compiuto l’aggressione nel supermercato e che i carabinieri avevano identificato, fermato e affidato ai genitori, sarebbe entrato allo stadio per assistere alla partita del torneo dei rioni. Un gruppo di persone, vedendolo negli spazi riservati al pubblico, si sarebbe diretto verso di lui e la situazione, potenzialmente pericolosa, si sarebbe risolta per l’ iniziativa di uno spettatore che si sarebbe accostato al minorenne per accompagnarlo verso l’uscita convincendolo ad andarsene dall’impianto. "Il fatto è che siamo esasperati – dicono in molti nelle tante conversazioni al mercato e nei negozi – non ne possiamo più delle violenze di questi due o tre ragazzi".

Alcuni genitori con figli adolescenti confidano di non stare tranquilli quando i loro ragazzi sono fuori di casa e riferiscono di raccomandare loro di fare grande attenzione mentre girano per il paese. Il sindaco di Montale Ferdinando Betti esprime solidarietà alla famiglia Votino e al contempo invita tutti alla calma e al senso di responsabilità. "Il fatto accaduto è estremamente grave – dice il sindaco Betti – e la prima cosa che mi sento di fare, a nome mio e dell’amministrazione comunale, è di manifestare la massima solidarietà alla famiglia Votino. "E’ accaduta una brutta cosa, un fatto estremamente grave, non posso conoscere i particolari se non dalle cronache di stampa, ma so che i Carabinieri sono intervenuti prontamente e mi affido pienamente alle autorità preposte. La cosa che mi preme sottolineare però – aggiunge il sindaco Betti –, è che Montale non è un paese allo sbando, questo e altri fatti, che purtroppo sono accaduti e che purtroppo non accadono solo a Montale, non devono dare un’immagine sbagliata del paese sotto l’aspetto della sua vivibilità.

"Ci sarà la massima attenzione.

anche da parte della nostra amministrazione, ma Montale non è il bronx". Il sindaco rivolge alla cittadinanza "un invito al senso di responsabilità". "Siamo in uno stato di diritto – dice – ci sono gli organi appositi per gestire questi fatti e a loro dobbiamo affidarci senza che nessuno cerchi di farsi giustizia da sé. Il nostro comando dei carabinieri sta lavorando in modo efficiente e bisogna affidarsi a loro".

Solidarietà alla famiglia Votino viene anche dal capogruppo del centrodestra Lorenzo Bandinelli che però pone il problema della sicurezza a Montale e accusa la giunta. "Quanto è successo oggi al supermercato – sostiene Bandinelli – dà ragione a quanto sosteniamo da anni battendoci per una maggior sicurezza, mentre l’attuale giunta sta facendo poco o niente. Occorre cominciare a intervenire e a prendere provvedimenti seri – continua il capogruppo del centrodestra – perché stiamo scivolando verso un degrado sempre maggiore. Speriamo anche che il sindaco ci informi su quanto accaduto nel prossimo consiglio del 10 luglio – conclude Bandinelli – e cominci ad adottare misure per una maggiore sicurezza del paese. I Carabinieri non possono essere lasciati soli nella lotta a questo degrado, loro fanno quello che possono e non possiamo che ringraziarli". Interviene anche Gianna Risaliti in qualità di dirigente della società sportiva Virtus Montale che ha la sua sede presso il campo sportivo parrocchiale Paolo Perugi, vicino alla piazza dove si trova anche il supermercato che è stato teatro della colluttazione. "Alla famiglia Votino va tutta la solidarietà della Virtus Montale – dice Risaliti – per quanto accaduto giovedì scorso oltre alla solidarietà personale di tutti noi che a vario titolo operiamo in questa società sportiva. È l’ora che le Istituzioni si sveglino – conclude Gianna Risaliti – e facciano non solo repressione ma soprattutto vigilino sul territorio. Prima che non sia troppo tardi".

In effetti molti in paese fanno rilevare che l’aggressione al supermercato avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi dei tre feriti, tutti lievi, portati al pronto soccorso e dimessi dopo poche ore. La preoccupazione è che, senza un adeguato intervento e perdurando atti di violenza e di provocazione da parte di alcuni minorenni, potrebbero verificarsi anche conseguenze più gravi.

Giacomo Bini