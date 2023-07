Aggressione al supermercato La politica si scatena ed è bufera

Si moltiplicano le reazioni politiche dopo l’aggressione compiuta da due minorenni nei confronti dei titolari del Supermercato Votino. Sinistra Italiana denuncia la mancanza di servizi sociali ed educativi, il Partito Democratico accusa il Centrodestra di strumentalizzare politicamente l’episodio, Il Centrodestra risponde facendo appello al suo diritto-dovere di segnalare i problemi del paese.

"Di fronte a questa violenza, e alle comprensibili e legittime reazioni emotive – afferma Sinistra Italiana di Montale – riteniamo fondamentale che tutta la comunità montalese e le istituzioni si interroghino domandandosi se fenomeni simili possano essere prevenuti. La sola risposta repressiva, infatti, non può rappresentare la soluzione del problema. Sicuramente è indispensabile una rete di servizi alla persona, a partire da quelli rivolti all’infanzia, di cui Montale si era dotato e che però negli ultimi anni si è andata esaurendo fino a essere oggi totalmente assente". Sinistra Italiana afferma che quanto avvenuto al Supermercato di Montale: "Rappresenta un fatto di eccezionale gravità per la nostra comunità", auspica che "gli autori di questo grave gesto vengano chiamati a rispondere del loro operato di fronte alla legge", ma ritiene che la sola risposta repressiva non basti. "E’ necessario che da parte delle istituzioni competenti – sostiene Sinistra Italiana – venga garantita una rete integrata di servizi e professionalità da mettere al servizio della comunità, partendo dal presupposto che un paese non è costituito solo da un insieme di strade, palazzi e piazze ma è, soprattutto – e conclude –, un insieme di relazioni tra le persone che lo abitano e che dalla qualità di queste relazioni dipende la qualità di vita di tutti".

Il nuovo segretario del Pd di Montale Salvador Righi esprime solidarietà alle famiglie Votino e Meoni, ma: "Stigmatizza il comportamento del centrodestra di Montale che ha sfruttato a fini politici un evento gravissimo e soffia sul fuoco alimentando un clima di tensione in questo momento decisamente inopportuno". Il Pd ricorda le azioni compiute dall’amministrazione per la sicurezza come il potenziamento della videosorveglianza e il servizio per 12 sere assicurato dalla Municipale. Al segretario del Pd risponde il consigliere del centrodestra Franco Vannucci: "Siamo in un paese libero dove su fatti così gravi la politica si esprime, non è strumentalizzazione, si chiama democrazia, ma forse il Pd vorrebbe un’opposizione muta".

Giacomo Bini