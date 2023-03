Aggressione al liceo, la lettera dei nostri prof

Cinquanta professori pistoiesi hanno deciso di esporsi pubblicamente per condannare l’aggressione subita nei giorni scorsi da alcuni studenti del liceo Michelangelo di Firenze e al tempo stesso per solidarizzare con la dirigente scolastica finita nell’occhio del ciclone del ministro Valditara a seguito del messaggio inviato ai propri studenti in relazione ai fatti accaduti. Si tratta, in particolare, di un gruppo di docenti del liceo "Forteguerri" di Pistoia, che attraverso una lettera hanno voluto esprimere il proprio "sconcerto per l’aggressione contro gli studenti del liceo Michelangelo di Firenze", desiderando altresì "manifestare piena solidarietà alla dottoressa Savino, dirigente scolastica del liceo "Leonardo Da Vinci" di Firenze, per la pubblica censura rivolta alla sua lettera dal ministro Valditara".

"Condividere le riflessioni da Lei rivolte ai suoi studenti – aggiungono i docenti del Forteguerri –: ognuno di noi, aderendo convintamente al proprio mandato istituzionale, contribuisce quotidianamente alla missione, nobilmente politica, di educare gli studenti ai valori della democrazia, dell’antifascismo, della pace e della tolleranza. Questo affinché i ragazzi e le ragazze possano affermare e custodire tali ideali – concludono – con la forza delle idee, della cultura, dell’esercizio libero e critico del pensiero". Domani è prevista una manifestazione di protesta a Firenze, organizzata dai sindacati: previste numerose adesioni anche da Pistoia.