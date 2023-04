"Aggredito a fine partita". Tecnico in ospedale

Aggredito da alcuni tesserati del Cus Pisa, al termine del match di ieri valido per la quarta giornata del campionato di Serie A1 202223 di hockey su prato. Vittima della "presunta" aggressione – concretizzatasi ieri nel capoluogo pisano –, stando a quanto fatto sapere dall’Hockey Club Pistoia, è stato il tecnico arancione Filippo Treno, il quale ha successivamente effettuato un accesso in ambulanza in pronto soccorso.

A ricostruire la vicenda nei dettagli provvederanno i carabinieri, intervenuti sul posto nei minuti successivi all’episodio. Sulla base di quanto ricostruito dalla società pistoiese, il clima di "agonismo spinto" fra le due squadre bisognose di punti per salvarsi sarebbe andato oltre il termine della partita, chiusasi sull’1-1. Un risultato che consentiva se non altro alle contendenti di spartirsi la posta in palio, ma le tensioni (forse per recriminazioni legate alla direzione di gara) sarebbero esplose nel post-partita. In un episodio che nessun sportivo e non vorrebbe mai vedere e che non può avere giustificazioni, mai. Treno sarebbe stato spintonato, cadendo a terra. Ed avrebbe subìto anche alcuni calci.

"Alla fine della partita, un tesserato del club avversario mi è venuto incontro rifilandomi una spallata – ha raccontato il diretto interessato raggiunto da La Nazione – io ho reagito d’istinto, facendo lo stesso. A quel punto però, qualcun altro mi ha spintonato e sono caduto a terra. E mi è arrivato anche qualche calcio, anche se non ho avuto modo di vedere chi me lo abbia rifilato. Io sto bene, ho chiamato l’ambulanza per accertamenti. Ad ogni modo spiace che una partita sia finita in questo modo, non so davvero cosa dire. Preferisco non aggiungere altro". Al netto dell’indagine dei carabinieri, l’HC Pistoia attenderà la decisione del giudice sportivo prevista per martedì. Tutto dipenderà dal referto dell’arbitro, ancor prima che da quello del pronto soccorso: a determinate condizioni, la compagine pistoiese potrebbe ottenere la vittoria a tavolino.

"Il discorso sportivo passa in secondo piano, in questo momento – ha chiosato il dirigente dell’HC Pistoia, Riccardo Fedi – dispiace davvero che un incontro equilibrato e piuttosto corretto sia finito così. Vedremo intanto come si evolveranno le cose, poi valuteremo il da farsi".

Giovanni Fiorentino