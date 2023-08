Agenzie di viaggio boom "È il nostro grande rilancio Ferie fissate già a maggio Ora si pensa all’autunno"

Sarà un mese di agosto, per i pistoiesi, all’insegna delle vacanze. Lo dicono le agenzie di viaggio del territorio, che sorridono per le tante prenotazioni che hanno ricevuto in vista delle prossime settimane e non solo. I rincari, che hanno riguardato in particolare i voli, non sembrano quindi aver spaventato eccessivamente i cittadini.

"Il comparto turistico sta vivendo di ottima salute in questo momento – dice Tommaso Ancona, titolare dell’agenzia Ukulele Viaggi di via Dalmazia – stiamo registrando una ripresa forte dopo i brutti momenti passati negli anni scorsi a causa della pandemia. Confermo che gli aumenti dei costi ci sono stati, specie per il trasporto aereo, ma onestamente non hanno rappresentato un ostacolo insormontabile per chi voleva viaggiare. Per quanto concerne le mete, in Italia quelle preferite sono state la Sardegna e il Sud, mentre all’estero la solita Grecia o le Isole Canarie. Ma attenzione, perché le persone hanno ripreso a fissare anche viaggi a maggior percorrenza, vedi Zanzibar, Giappone, Stati Uniti e le crociere sull’Oriente".

Ad Ancona fa eco Paolo Vignozzi dell’agenzia I Viaggi di Piero e Paolo.

"C’è stato un boom di prenotazioni – spiega l’operatore di via Filippo Pacini – e con nostra grande soddisfazione, abbiamo ripreso ad organizzare viaggi a lungo raggio, specie verso Giappone, resto dell’Asia e Stati Uniti. Il tutto peraltro è accaduto in tempi estremamente rapidi: molti infatti hanno preferito fissare in anticipo. Alla luce dell’alta richiesta, i prezzi si sono alzati, ma ad aprile e a maggio le persone hanno comunque prenotato, scegliendo di fare qualche sacrifico pur di partire, spendendo un 10-15% in più rispetto ad una situazione di normalità. Ma questo è comprensibile: bisogna pensare che per due, tre anni si è dovuto rinunciare ai viaggi verso continenti che non fossero l’Europa. Le destinazioni più gradite? Grecia, Spagna, Sardegna e Puglia".

Racconta di una situazione positiva per quanto riguarda gli affari conclusi anche Alessio Bennati dell’agenzia I Viaggi di Ulisse in via Niccolò Puccini.

"Non mi posso assolutamente lamentare – racconta –. Per quella che è stata la mia esperienza, i clienti hanno prenotato le vacanze in largo anticipo, tanto che quando sono arrivati i rincari, le persone per buonissima parte avevano già fissato. Per l’estate, le destinazioni più gettonate sono state Spagna, Grecia e Nord Europa. Ma si è ripreso a puntare anche sui viaggi a lungo raggio: mi viene in mente il Messico, ma pure Maldive e Mauritius per ottobre".

La musica non cambia sentendo la testimonianza di Moreno Scoscini, titolare dell’agenzia Antologia Viaggi di via Giacomo Matteotti.

"Dopo gli anni complicatissimi segnati dalla pandemia – commenta – il settore turistico ha ritrovato il suo equilibrio e la clientela è tornata massicciamente nelle agenzie di viaggio, in particolare per spostarsi all’estero. Questo a discapito di un turismo nazionale che invece era andato per la maggiore durante la fase del covid. Sostanzialmente abbiamo lavorato in ottica estate fino a luglio, mentre adesso la domanda è rivolta ai mesi di settembre, ottobre e novembre. Offerte last minute per agosto? No, non esistono più, quindi il consiglio è, quando possibile, di fissare le vacanze con buon anticipo".

Francesco Bocchini