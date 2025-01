Agenzia delle dogane . Bando per 461 diplomati

Nuovo concorso bandito dall’Agenzia delle dogane, che assume a tempo indeterminato 461 diplomati per il profilo professionale di assistente amministrativo tributario. Dei 461 posti, 25 sono in Toscana.

Le domande devono essere presentate in modalità telematica sul portale "inPA" entro e non oltre la data limite del 29 gennaio 2025. È necessaria la registrazione tramite Spid, Cie o Cns. Il sistema rilascerà una ricevuta in formato pdf, contenente un codice univoco, che va stampata e presentata in sede di prova. La prova selettiva scritta a risposta multipla verterà su diverse materie: diritto costituzionale, amministrativo, tributario e dell’Unione Europea, economia politica e contabilità aziendale, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle dogane, normativa doganale, accise e giochi. Sarà inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese e l’utilizzo di software comuni. Per avere maggiori informazioni si intata a consultare il sito: www.inpa.gov.it.