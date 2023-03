"Adesso tutti dobbiamo aiutare Schlein"

"Ora un Pd unito e solidale". Così il segretario del Pd di Montale Daniele Bini commenta il risultato delle primarie che anche al circolo di Montale ha visto la vittoria netta di Elly Schlein (125 voti su 218 votanti pari al 57,34%) e il sovvertimento del voto degli iscritti che, l’11 febbraio scorso, aveva visto prevalere Bonaccini. Nella votazione riservata agli iscritti al partito avevano votato 38 persone e una maggioranza significativa era andata a Bonaccini con 23 voti. Gli osservatori più attenti, anche tra i sostenitori del presidente della regione Emilia-Romagna avevano notato tuttavia il numero non esiguo di suffragi che, anche tra gli iscritti aveva premiato la Schlein (14 su 38), un segnale che la partita era tutt’altro che decisa. Infatti il 26 febbraio l’afflusso alle urne dei non iscritti ha ribaltato le gerarchie anche alla casa del popolo di Montale. "Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alle primarie – dice il segretario Bini – la presenza al seggio è stata numerosa e particolarmente appassionata. È il modo migliore per dimostrare che questo partito è vitale e capace di rigenerarsi democraticamente. Complimenti alla nuova segretaria Schlein che ha vinto in maniera chiara e dovrà guidare il Partito Democratico dei prossimi anni. Adesso tutti noi dobbiamo aiutarla a costruire la proposta politica dei prossimi anni. Un PD unito e solidale all’interno sarà anche di attrazione per le altre forze di centrosinistra. Un saluto e un ringraziamento a Bonaccini".

Giacomo Bini