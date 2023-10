"Adeguamento sismico delle scuole di Quarrata Casini e Catena: la Lega chiede interventi immediati"

"Dopo gli ultimi sviluppi, chiediamo che l’amministrazione preveda l’adeguamento sismico della scuola di Casini e provveda ad attuarlo nel minor tempo possibile, attingendo dal bilancio comunale". Lo hanno chiesto i consiglieri della Lega Giancarlo Noci e Stefano Nigi, che hanno annunciato l’intenzione di protocollare, nei prossimi giorni, una mozione che impegna il sindaco e la giunta a portare comunque a compimento l’opera, anche senza i finanziamenti del Pnrr. Nel mirino degli esponenti del Carroccio un progetto da 670mila euro approvato sul finire della scorsa legislatura, per adeguare sul piano anti-sismico l’edificio che ospita l’istituto scolastico. Un piano che non è tuttavia rientrato fra quelli finanziati con le risorse del Pnrr. E proprio perché il Comune non potrà beneficiare dei fondi per questo specifico disegno, la giunta Romiti ha optato per depennare momentaneamente l’opera dal prossimo piano triennale. L’amministrazione ha però assicurato che il progetto dovrebbe essere re-inserito nel piano già nei prossimi mesi. E l’obiettivo resta aprire il cantiere intercettando risorse esterne. "Dopo il mancato contributo, abbiamo fatto con gli uffici una serie di valutazioni – ha spiegato il sindaco Gabriele Romiti – il progetto resta più che valido. E verrà ripresentato non appena verranno individuati nuovi bandi". La Lega ha preannunciato un atto analogo per la scuola di Catena: anche in questo caso la richiesta è la stessa, far sì che il Comune intervenga per l’adeguamento definitivo a prescindere da eventuali contributi. Entrambe le mozioni potrebbero essere discusse nel prossimo consiglio comunale. "La sicurezza è fondamentale – hanno concluso Nigi e Noci – chi amministra è intervenuto nel recente passato su quasi tutti gli edifici scolastici, anche grazie ai contributi. Adesso è tempo di intervenire anche sugli ultimi due, al più presto".

G.F.