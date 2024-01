Addio Bruno storico commerciante

La comunità la scomparsa di Bruno Cinotti, una vita passata dietro al banco del negozio di generi alimentari sulla piazza del paese. Tra i primi anni ‘60 e la fine degli anni ’80 la piazza Appiano era un palcoscenico su cui il paese celebrava i suoi successi turistici, Bruno (lo vediamo in una foto storica) è stato probabilmente l’interprete più iconico. Aveva ereditato l’attività dal padre, Michele Cinotti, che l’aveva iniziata, e l’aveva interpretata da grande professionista, dotato di una capacità espressiva fuori del comune riusciva a parlare anche solo con lo sguardo. Senza tradire mai il suo pensiero, era in grado di prendersi gioco dell’interlocutore in modo semplice e arguto, fino a che non lo rendeva esplicito e allora, a ridere erano entrambi. Aveva gestito il negozio assieme alla moglie, Maria Grazia, con la quale aveva avuto tre figli, Maurizio, Marzia e Michele, nessuno dei quali ha però proseguito su quella strada. Così nella seconda metà degli anni ’80 venne decisa la cessazione dell’attività e il fondo venne ceduto e il nuovo proprietario lo adibì a diversa destinazione. Negli ultimi tempi si era ritirato ed aveva trovato alloggio nella Casa Famiglia San Gregorio Magno e, come racconta Rossella Filoni, presidente della struttura, era sereno, sempre sorridente, di buonumore e con la battuta pronta. Continuava a essere l’uomo che tutto il paese aveva conosciuto e apprezzato. Dopo un ricovero all’ospedale era tornato un poco provato, fino a che, a 94 anni, ha lasciato la vita terrena. Il funerale si svolgerà domani, giovedì primo febbraio alle 15, nella chiesa di Maresca.

Andrea Nannini