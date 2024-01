Addio all’ultimo partigiano. Germano Pacelli è morto nel sonno

Germano si è addormentato lunedì sera, come sempre sereno, dopo aver salutato il figlio Sergio. Ieri mattina purtroppo non si è risvegliato. Germano Pacelli è stato se stesso per 99 anni, tutte le definizioni che gli sono state attribuite non erano abbastanza: artista, partigiano, profeta e testimone, sia della guerra che di quanto è successo dopo, avendo vissuto in mezza Europa. Troppo onesto per essere simpatico, parlava di pace e fratellanza con un tono quasi ingenuo, sicuramente capito da bambini, ragazzi e dai tanti che lo hanno amato, è stato una fonte di energia positiva che la Montagna Pistoiese ricorderà sempre. Ultimo dei nostri partigiani a lasciare la vita terrena, dopo aver camminato sulle strade di mezza Europa, dalla Cecoslovacchia alla Svizzera, dalla Germania alla Francia, per tornare nella sua Maresca dopo un lungo periodo in Piemonte, lascia un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di passare del tempo con lui. Parlava a voce bassa, mai di fretta, guardandoti spesso negli occhi e ripetendo quell’inconfondibile "comprendi?", per essere certo che tu fossi ancora immerso nel racconto. Come non esserlo? Dalla straordinaria e lunghissima storia con Neliana, l’amata moglie con cui ha condiviso tutta la vita, di Germano, oltre all’insegnamento di uno straordinario spessore morale, resta una testimonianza di vita reale.

Dell’artista si può dire solo che aveva raggiunto vette di assoluta eccellenza grazie allo studio appassionato e ininterrotto. Grazie a una perfetta padronanza della figura umana portava a sintesi con pochi segni l’essenza del gesto o del pensiero. Estetico, ermetico, simbolico e descrittivo allo stesso tempo. Lascia opere pittoriche e scultoree in buona parte d’Europa, le più vicine a noi sono a Maresca e nella vicina Emilia, molte legate ai giorni della guerra per farne capire la stoltezza, l’inutilità e la cattiveria, un grido garbato, silenzioso e potente per chiedere il trionfo dell’umanità sull’odio. Di Germano Pacelli restano una lezione di umiltà, di gioia di vivere e di tolleranza che ha lasciato ai giovani e a chi la vuole capire. Il sindaco Luca Marmo, lo ricorda così: "Germano era uno degli ultimi testimoni della Resistenza, un tenace costruttore di pace, di libertà e di democrazia. Lo faceva nella sua arte, nel suo attaccamento allo sport e alla vita sociale. I drammi che aveva attraversato durante il secondo conflitto mondiale lo avevano reso forte e tenace. E di quella forza e tenacia aveva fatto la propria cifra distintiva. Quella distruzione di cui era stato testimone aveva alimentato una creatività straordinaria. Le sue sculture e le sue pitture ci hanno accompagnato e continuano ad accompagnarci in un viaggio di umanità che attraversa il nostro territorio".

Andrea Nannini