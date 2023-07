Addio allo storico esercente Magi Istituzione in porta Lucchese "Grande uomo e imprenditore" Originario di Arezzo, viveva ad Agliana. Il suo alimentari in via Sacconi era molto apprezzato. Aveva 82 anni. Lascia la moglie concetta e le figlie Loredana e Beatrice. Esequie in San Michele.