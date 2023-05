Addio alla volontaria Maura Corsini

Lutto nel mondo del volontariato pistoiese. Si è spenta ieri, dopo aver combattuto contro una brutta malattia, Maura Corsini, storica volontaria dell’associazione "L’Angolo" che ha sede nel quartiere delle Fornaci. A ricordarla sono i colleghi volontari e compagni di un percorso condiviso per una vita con le tante iniziiative e progetti portati avanti. Questo il ricordo che ne fanno i volontari dell’associazione: "I volontari tutti del Centro Incontri L’Angolo delle Fornaci di Pistoia ricordano con affetto e riconoscenza Maura Corsini socia Anteas, mancata dopo una lunga malattia. Ha svolto per tanti anni il servizio di volontariato presso l’Angolo con disponibilità, passione e una parola d’incoraggiamento per le persone. Commosso anche il ricordo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Anteas di Pistoia e di tutti i Soci Anteas che la ricordano con affetto e stima. È stata un esempio per tutti perché finché ha potuto ha impegnato la vita a prodigarsi per bene degli altri. Ci mancherà".

La salma di Maura Corsini è esposta presso le cappelle del commiato della Croce Verde di Sant’Agostino, dove martedì alle 15 nella chiesa attigua si celebrerà la funzione religiosa.