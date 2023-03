Addio al maestro La scomparsa di Orazio Tognozzi studioso e scrittore

La malattia l’aveva minato da tempo, ma Orazio Tognozzi non si era mai piegato. La notizia della sua morte ha provocato tristezza e sconcerto, difficile farsene una ragione perché Orazio sembrava in grado di tenere testa a chiunque, perché no, anche alla morte, che aveva già sconfitto nel 2005 quando sembrava che l’avrebbe sopraffatto e invece la spuntò lui, Orazio. Invece questa volta l’ha avuta vinta lei e Orazio Tognozzi: insegnante, formatore, psicopedagogista, ipnotista clinico e mediatore familiare e sociale, scrittore e ricercatore. Un uomo curioso come pochi altri, amato e rispettato sia da destra che da sinistra, tutte persone che di Orazio si fidavano ciecamente.

Orazio, non ce l’ha fatta e si è spento nella residenza di Spicchio. Nato nel 1938 a Pistoia, ha ampliato i propri interessi dopo aver raggiunto la pensione, pubblicando saggi, racconti e libri di poesie, ottenendo diversi premi e soprattutto la stima di quelli che lo hanno conosciuto. Nel 2005 venne colpito da una grave malattia e il percorso di sofferenza determinato dalle cure devastanti e il timore di un deterioramento del corpo e della mente, lo indirizzarono a interrogarsi sul significato della propria vita e lo hanno aiutato a comprendere che era stata contrassegnata dalle esperienze vissute durante il passaggio del fronte, dov’era entrato bambino e uscito adulto precoce. Si trovano tracce di questo percorso nei saggi e nei racconti che ha pubblicato fra cui i volumi di poesie “Fuochi d’allegria“, “Il terreno del silenzio“, “Frammenti di sogni“, oltre che nel saggio “L’Agricola“, e nei racconti storici. A metà degli anni Cinquanta si iscrive alle Acli, diventandone dirigente ai vari livelli, compreso quelli nazionali. Si occupa di ragazzi provenienti da carceri minorili e stabilisce uno stretto rapporto di collaborazione con il presidente del Tribunale dei Minori di Firenze, Giampaolo Meucci.

Nel 1968, all’interno della Caserma Marini, all’epoca sede di unità punitive dell’Esercito, promuove l’istituzione di una biblioteca. La sua attività all’interno della caserma si trasforma nel 1991 con l’arrivo dei paracadutisti, ma prosegue, a beneficio dei militari. Nel 1999 va in pensione e la sua sfera di interessi si amplia ulteriormente, fonda la Onlus "Il Delfino", scrive su argomenti "difficili", ma che assolutamente facevano parte della sua sensibilità passando dal recupero della memoria di un uomo colpito da ictus a quelli di una ragazza passata dal tunnel del coma profondo, e intanto scrive libri e raccoglie consensi e premi. Da qualche anno era parte dell’Associazione ‘9cento, alla quale ha dato un contributo di grande qualità, curioso, geniale e ben informato quale era. Pistoia ne sentirà la mancanza. L’ultimo saluto oggi alle 14.30 nell’Aula Liturgica di Valdibrana.

Andrea Nannini