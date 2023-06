Addio ad Alberto Cipriani, la città di Pistoia saluta un grande uomo

Una città. In una parola il senso di un saluto, di una vita, di un viaggio terreno che cede infine il passo alla morte. Perché parlare di Alberto Cipriani non può prescindere da questo, dalla città, dalla sua Pistoia, baricentro del suo fare, del suo sapere e del suo instancabile e sempre rinnovato raccontare. Una città "vissuta, amata, raccontata, con il desiderio, la passione e la dimestichezza che si ritrovano solo in chi questi luoghi li ha vissuti", ma vissuti davvero, con sincero trasporto, con la curiosità della mente e della ricerca. "Io credo – ha continuato nella sua omelia di saluto in San Paolo don Ugo Feraci – che un episodio accaduto in questi giorni meglio di altri possa raccontare la partecipazione di tutti alla morte di Alberto. Tra le tante persone venute a salutarlo, come riferito dalla figlia Annalisa, c’è stato anche chi non era né familiare né amico, ma chi si è semplicemente voluto definire ‘un cittadino’. È questa la tangibile prova dell’affetto e dell’amicizia spontanei che Alberto hanno sempre suscitato nella gente. Quel che ci lascia, i suoi testi e i suoi contributi, potranno accompagnarci ancora a lungo".

Una cerimonia toccante quella di ieri, scandita dalle letture e dai contributi dei figli – Simone, Annalisa e Lorenzo – che non hanno mancato di rimarcare i temi cari ad Alberto, la giustizia quale unica strada per la pace, la vicinanza ai popoli costretti in condizione di marginalità e da qui l’importanza di "allungare la mano verso l’altro", la lezione di don Milani, la centralità di pari dignità, del rispetto e della libertà, dello studio della storia come strumento utile alla comprensione dell’uomo stesso.

E poi i commossi e partecipati ricordi di chi con Cipriani ha condiviso un cammino intellettuale oltre che d’amicizia. "Alberto è stato uno dei protagonisti della stagione di rinnovamento della ricerca pistoiese, nella volontà di avvicinare storia e storici al pubblico, ai lettori – ha ricordato l’amico e collega Andrea Ottanelli –. Venivamo da due mondi diversi, non proprio coincidenti eppure il dialogo che s’instaurò da subito fu prolifico. Con lui si poteva escludere tutto ciò che di divisivo c’era e mettere insieme, valorizzandolo, quel che invece ci univa. Periodicamente rassegnava le proprie dimissioni dalla redazione di Storialocale, puntualmente respinte dal comitato, ben consapevoli di quanto decisiva fosse la sua presenza. Cosa ci lascia Alberto? Il patrimonio materiale parla da sé, ma per quel che riguarda il patrimonio immateriale direi la testimonianza di un uomo del suo tempo, un osservatore critico capace di agire sempre in coerenza coi valori della nostra Costituzione".

Di grande impatto anche il suo contributo sull’istituzione dell’Università del tempo libero, oggi Università Gaiffi, come ha ricordato l’attuale presidente Andrea Fusari ribadendo la "simpatia, sintonia e sterminata mole di conoscenze" che gli era propria: "Cercheremo – ha promesso Fusari – di essere degni del suo insegnamento". Che quanto Cipriani lascia sia eredità collettiva lo ha testimoniato formalmente anche la presenza del sindaco Alessandro Tomasi, fascia tricolore indosso, ad evidenziare il profondo rispetto delle istituzioni che lo storico pistoiese non ha mai mancato di dimostrare, anche in occasioni ufficiali quando, per il Comune, contribuì a scelte di toponomastica locali. Non solo storia, ma anche l’amore per la montagna e per i libri, "per lui diventati quasi un’ossessione", i suoi contributi in veste di giornalista pubblicista, attività che ha esercitato per Il Sole 24 Ore ma anche per La Nazione. "Quando venni trasferito alla redazione di Pistoia – ha ricordato Cesare Sartori –, mia moglie e collega Cristina Privitera mi disse che se avessi voluto svolgere al meglio il mio lavoro e sapere quanto più possibile di Pistoia, avrei dovuto conoscere due persone. Una di queste era Alberto. Da allora nacquero un’amicizia forte e una collaborazione proficua, che fece di Alberto una delle colonne portanti della pagina culturale de La Nazione".

Ad omaggiare l’uomo e il credente dall’altare c’erano anche don Giordano Favillini, don Pierluigi Biagioni, il diacono Marco Baldi e don Paolo Tofani, tutti uomini di chiesa che lungo il cammino hanno avuto l’occasione di incontrare e apprezzare Cipriani per la sua umanità, per la sua fede autentica, per la grandezza e lo spessore: "La sua amicizia ci ha ricordato l’importanza del mondo dei laici nel cammino ecclesiale. A lui, dimostratosi vero maestro di vita, va la nostra riconoscenza e il nostro grazie".

linda meoni