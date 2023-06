Addio a un grande pistoiese Intellettuale, storico e studioso Una vasta serie di pubblicazioni

di Linda Meoni

Un "uomo della conoscenza del fare", mai caduto nella trappola del giudizio facile perché consapevole dell’alto valore umano ed educativo della cultura. Era da lì che prima di approcciarsi a ogni situazione occorreva partire. E la vastissima, sterminata serie di pubblicazioni che portano la sua firma racconta bene il contributo dato alla città e alla sua crescita. Oggi che lo storico e studioso Alberto Cipriani non c’è più, se n’è andato ieri a 89 anni dopo una malattia la cui evoluzione è rapidamente precipitata negli ultimi giorni, viene naturale avvertire questo come un lutto proprio di tutta la comunità. Laureato in Giurisprudenza e poi iniziato al lavoro in veste di insegnante, entrò poco più tardi in Camera di commercio dove fu funzionario per un lungo periodo, lavorando nelle sedi di Lucca e Pistoia e diventandone infine segretario generale. Qui nel 1997 raggiunse la pensione.

Fu da quell’anno che la storia, lo studio e la ricerca, presenze già fortissime nella sua vita, lo assorbirono totalmente impegnandolo in pubblicazioni, libri e conferenze che, vista la mole, sarebbe quasi un’impresa riuscire oggi a rendicontare. Tra le ultime uscite da lui curate, assieme all’amico Andrea Ottanelli, La Sala. Il quartiere, i luoghi, la storia edito da Settegiorni, presentato nel febbraio scorso in Forteguerriana, una delle sue tante case pistoiesi.

Il contributo culturale e civile di Alberto Cipriani prese forma in numerose e importanti realtà locali – l’Associazione teatrale pistoiese, la Società pistoiese di Storia patria, l’associazione Storia e città, l’Università del Tempo libero di cui fu fondatore e a lungo presidente -, ma di rilievo fu anche l’impegno politico nella Dc e poi nella Margherita con un lungo trascorso da consigliere comunale e poi provinciale, fino all’incarico di assessore allo sviluppo urbano nella giunta Scarpetti. Giornalista pubblicista dal 1981, fu a lungo corrispondente per Il Sole 24 Ore e collaboratore de La Nazione.

È nel tentativo di ricordare l’uomo privato che chiediamo aiuto al figlio Lorenzo, storico dell’arte, anche lui assieme al fratello Simone, alla sorella Annalisa e alla mamma Ornella come il babbo molto conosciuti in città.

"Il babbo era un uomo buono, dalla grande capacità di donarsi al prossimo. Era vocato al servizio. Mai ostentando, mantenendo riservatezza anche in queste manifestazioni d’aiuto all’altro. Sempre vicino alle persone più deboli e bisognose, in famiglia come in società, nel suo mondo vastissimo di cultura e tanti amici. Conserviamo ricordi meravigliosi e posso dire che l’insegnamento più grande è quello che ci è giunto tramite l’esempio. Questo sovraffollamento di libri in casa, l’esserne sempre circondati, averli avvertiti come fossero famiglia. Era diventata un’ossessione quella dei libri per lui, non sapeva più dove metterli". La salma di Cipriani si trova esposta alle cappelle della Misericordia, in via del Can Bianco. L’ultimo saluto domani, alle 10 nella chiesa di San Paolo.