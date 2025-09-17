Addio a Silvia, l’anima della biblioteca "Della Fonte". Aveva 47 anni

Si è spenta ieri Silvia Zizzo, il cuore, l’anima e la mente della biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” di Montemurlo. Silvia, che viveva ad Agliana con il marito Daniele, aveva avrebbe compiuto 47 anni il 24 ottobre, ma un male incurabile l’ha portata via in due anni, durante i quali, con una rara forza d’animo, ha voluto continuare a svolgere il proprio lavoro, che amava e portava avanti con competenza e passione. La notizia ha lasciato tutti sgomenti, i colleghi e gli amministratori pubblici. Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha subito annullato, in segno di cordoglio, tutti gli eventi programmati dal Comune fino alla data del funerale, che sarà stabilito a breve. Nel giorno delle esequie la biblioteca “Della Fonte “ rimarrà chiusa. "Oggi proviamo tutti un profondo dolore per la scomparsa della nostra Silvia e mi stringo al marito Daniele e alla sua famiglia in segno di cordoglio – dice Calamai –. Se ne va una donna straordinaria, solare, piena di interessi ed energia, che sapeva trasmettere a tutti. Il suo sorriso, la sua positività ci hanno sempre accompagnato nel lavoro e hanno reso più belli tutti gli eventi che abbiamo organizzato insieme. Non si è mai tirata indietro di fronte alle difficoltà e in qualità di responsabile, ha fatto crescere e diventare la nostra biblioteca un’eccellenza e un punto di riferimento per la cultura sul territorio. Per tutti noi Silvia è stata e resterà speciale e di lei conserveremo per sempre un bellissimo ricordo". Silvia, originaria di Fondi (Latina), dopo il diploma magistrale, nel 2000 era entrata in servizio al Comune di Montemurlo e subito era stata assegnata alla biblioteca comunale. Aveva continuato a studiare mentre lavorava e nel 2022 si era laureata in Scienze della Formazione primaria. Insieme ai colleghi nel 2003 si era occupata del trasferimento della biblioteca nella nuova sede in Villa Giamari e aveva contribuito alle innumerevoli attività, dai laboratori alle presentazioni editoriali, dai concerti agli show cooking tra gli scaffali. "Se oggi – dice commosso l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero –, la biblioteca “Della Fonte” è uno dei poli più apprezzati della rete interbibliotecaria, lo dobbiamo a Silvia".