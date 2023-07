Addio a Sara Zinone, morta a 36 anni. L’ultimo saluto al magistrato dopo la donazione delle cornee

Pistoia, 10 luglio 2023 – Un dolore incontenibile quello che ha sconvolto la città per la scomparsa di Sara Zinone, 37 anni da compiere a novembre, morta circondata dall’affetto della sua famiglia sabato sera all’hospice di Spicchio dove ha trascorso gli ultimi giorni della sua breve vita. Una vita piena interrotta da una malattia contro la quale ha combattuto con grande coraggio fino all’ultimo.

Un coraggio misto a profonda generosità: la giovane magistrato, infatti, ha lasciato esplicitamente detto di voler donare le sue cornee. Un gesto immenso che ha trovato ieri il suo compimento. Motivo per cui la salma è stata esposta da subito dopo la tragedia alle cappelle dell’ospedale San Jacopo. Le esequie si svolgeranno domani alle 10 alla chiesa di San Michele alle Casermette, dove Sara e Franco Grippo si erano sposati ed avevano coronato il loro sogno d’amore.

Sara Zinone si era sposata il 9 settembre 2017 con il suo amato Franco, il viaggio di nozze in Giappone era stato così bello che fino alla settimana prima del ricovero, fantasticavano di ripeterlo. Sara era a nata il 2 novembre del 1986 a Messina, amata terra di origine della famiglia. Era cresciuta a Pistoia dove risiedono i genitori (era la figlia maggiore della vicepreside dell’Anna Frank, Serafina Coglitore, e del dentista Silvio Zinone), dopo la maturità al Duca D’Aosta si era laureata in giurisprudenza all’università di Firenze. È stata una giurista, appassionata del diritto e della giustizia tanto da volerne fare la sua carriera, fino a coronare il proposito a soli 35 anni. Sara diventò magistrato nel 2017 (concorso bandito a fine 2014, prove scritte nel 2015, e orali nel 2016). Quello fu anche l’anno del suo tirocinio presso la Corte d’appello di Firenze. Nel maggio 2018 ebbe il suo primo incarico come sostituto Procuratore posso la Procura di Lodi, con specializzazione su reati finanziari. A giugno 2022 si trasferì alla Procura di Piacenza.