Addio a Picchiarini, sportivo a 360° Fu un precursore dello sci di fondo

Se negli anni Settanta del secolo scorso molti pistoiesi scoprirono e apprezzarono lo sci di fondo, in primis lo devono a lui. Avrebbe spento 90 candeline il prossimo 28 aprile, Giancarlo Picchiarini, scomparso ieri a Pistoia. Amante dello sport sin da giovane – dapprima come cestista della Libertas Pistoia, poi podista da ultramaratone (da Pistoia-Abetone per intendersi) e infine promotore dello sci di fondo – Picchiarini lascia i figli Marzio, Franco e Simone e il nipote Matteo. La moglie, Marisa, era mancata da tempo. Proseguì con successo l’attività di suo babbo: la "Picchiarini e Bazzini", fondata nel 1925, situata inizialmente in via dell’Anguillara e poi trasferitasi nella zona industriale di Sant’Agostino, era nota per gli impianti elettrici e d’irrigazione. La grande passione della vita era lo sci nordico.

"Credo che abbia fatto conoscere lo sci di fondo a tutta la Toscana: aveva numerosi amici a Firenze – ricorda, con affetto, uno dei figli, Simone –. Da atleta ha preso parte a una trentina di edizioni della Marcialonga di Fiemme e Fassa. Era tra i 1.157 sciatori che si sfidarono il 7 febbraio 1971, il giorno e l’anno della prima storica edizione: aveva il pettorale 491, che conservava gelosamente a casa". Ma Picchiarini non ha gareggiato soltanto lungo i 70 chilometri dello splendido percorso che si snoda tra la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Ha partecipato a qualche "Dolomitenlauf" in Austria e anche a due "Vasaloppet" in Svezia, la gara più lunga e longeva della storia dello sci di fondo, di 90 km a stile classico. Amante della montagna e in particolare delle Dolomiti, era solito ritemprarsi facendo escursioni durante la bella stagione. Socio dello Sci Club Pistoia, fu premiato dal presidente Antonio Chiti con una targa ricordo. Chi volesse, potrà salutarlo alla Cappella del Commiato della Croce Verde, a Sant’Agostino. Lì ci sarà anche il funerale, domani alle 17.30. Con lui se ne va un pistoiese orgoglioso della sua città e di uno sport, lo sci di fondo, che da queste parti gli deve molto.

Gianluca Barni