Addio a Pacelli: "Impegno per non dimenticare"

L’assessora alla cultura della Memoria Alessandra Nardini esprime il proprio cordoglio per la scomparsa nei giorni scorsi a San Marcello Piteglio di Germano Pacelli, partigiano della Brigata Bozzi, nome di battaglia "Staffa", nonché pittore e scultore.

"Ci ha lasciati Germano Pacelli, partigiano protagonista della Lotta di Liberazione sulle montagne pistoiesi – dichiara Nardini – È un dolore grande quello che proviamo quando ci lascia un riferimento così straordinario di coraggio, di amore per la democrazia e la libertà, ogni volta che se ne va qualcuno a cui dobbiamo eterna gratitudine per i nostri diritti, per aver sconfitto il nazifascismo e per averci fatto nascere e vivere libere e liberi". "Pacelli – conclude l’assessora - lascia un grande vuoto a cui dobbiamo reagire con l’impegno a non dimenticare e a diffondere la memoria di ciò che è stato, a partire dalle giovani generazioni, che sempre meno potranno contare sulla testimonianza diretta di chi è stato protagonista della Resistenza. È il modo migliore per rendere onore a lui e a tutte le donne e gli uomini che hanno dato tutte e tutti loro stessi per la Lotta di Liberazione".

Germano Pacelli è stato artista, partigiano, testimone, sia della guerra che di quanto è successo dopo, avendo vissuto in mezza Europa. Parlava di pace e fratellanza, è stato una fonte di energia positiva che la Montagna Pistoiese ricorderà negli anni a venire. Ultimo dei nostri partigiani a lasciare la vita terrena, dopo aver camminato sulle strade di mezza Europa, dalla Cecoslovacchia alla Svizzera, dalla Germania alla Francia, per tornare nella sua Maresca.