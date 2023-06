Addio a Luciano Bertini Con il cuore in cucina

Si è spento nella sua casa dopo una breve malattia Luciano Bertini, 67 anni, volto e anima di Slowfood, di cui era stato anche fiduciario della condotta di Pistoia. Grande appassionato di cucina della tradizione toscana soprattutto del territorio, si definiva "ecogastronomo", per l’attenzione alla genuinità degli ingredienti. Era un ricercatore di cibo e di vino del territorio pistoiese, della Valdinievole e della Montagna. Iscritto all’Arcigola nel 1987, aveva gestito in passato la trattoria "Dalla nonna Annina", in largo San Biagio. Tra le sue passioni però c’erano anche il jazz e le buone letture. Nel 2001 aveva pubblicato il suo libro "La cucina pistoiese", di cui vent’anni dopo è uscita la seconda edizione, richiesta a gran voce dagli estimatori delle sue ricette per il successo che aveva riscosso. "Sono costernato e addolorato dalla triste notizia: proprio ieri sera (mercoledì) eravamo io e Cesare Sartori al Giugno Aglianese a presentare il suo libro di cucina – dice lo studioso Claudio Rosati, autore della prefazione – sono molto dispiaciuto, è stato un fatto improvviso che non mi aspettavo".

Commozione per la morte di Bertini anche nelle parole dell’amico Bonaldo Agresti produttore agricolo, che aveva condiviso con lui l’avventura di Slowfood. "Mi mancherà un amico carissimo – ci ha detto Agresti – ci siamo tanto divertiti, insieme fin dagli inizi, condividendo gli stessi ideali come scegliere ingredienti di qualità abbinarli alla tradizione culinaria. Adesso mi rimane solo tanta tristezza". Luciano Bertini lascia la moglie Monica. La salma è esposta nelle cappelle della Croce Verde di Pistoia, in viale Fermi, dove domattina alle 10.30 saranno celebrati i funerali.

Daniela Gori