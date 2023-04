Addio a Iolanda Mariotti Il cordoglio della città

Un grave lutto ha colpito nei giorni scorsi Patrizio Mearelli, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e all’assetto idrogeologico del Comune di Quarrata. Nel pomeriggio di sabato scorso è venuta a mancare, in seguito a malattia, Iolanda Mariotti, la madre di Mearelli. Aveva 82 anni. "E’ un dispiacere e un dolore immenso – ha detto commosso il vicesindaco –. Non si è mai pronti a perdere la propria madre". Ieri alle ore 15, nella chiesa di San Michele Arcangelo di Vignole, frazione di Quarrata dove la famiglia Mearelli risiede da sempre ed è molto conosciuta, si è svolta la messa funebre dell’anziana defunta che ha lasciato il marito e l’unico figlio con la nuora e i nipoti. Da parte dei familiari di Patrizio Mearelli la richiesta a tutti coloro che si uniscono al loro dolore di non comperare fiori, ma piuttosto che venga fatta in ricordo di Iolanda Mariotti una donazione in beneficenza.