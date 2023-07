Addio a Gustavo Pallicca, una vita per l'atletica

Giudice gara, starter, giornalista (è stato nostro collaboratore e della rivista ’Fidal’), statistisco di atletica, scrittore, fotografo. Scomparso a 87 anni Gustavo Pallicca, torinese di nascita, da molto tempo fiorentino di adozione. Ha fatto in tempo a veder coronato un suo sogno: la plaque, la placca consegnata dalla federazione mondiale di atletica a Firenze in onore e ricordo del suo grande amico Roberto L. Quercetani lo studioso e statistico fiorentino con cui collaborava. Appassionato, memoria storica competente e attenta, ha attraversato in vesti diverse sessant’anni dell’atletica, nostra e internazionale. Cestista in gioventù, Giudice dal ’62, da starter ha preso parte alle Giurie di partenza di centinaia di eventi, nazionali e internazionali, tra cui gli Europei ’74 e i Mondiali ’87, a Roma. ED è stato dirigente provinciale Fidal di Pistoia, città nella quale è stato tra i fondatori dell’Atletica Pistoia.