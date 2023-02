Addio a Fulvio Sforzi, amico di tutti Era l’anima della festa di Forrottoli

Tutta Forrottoli e gli amici della festa del vino piangono e ricordano Fulvio Sforzi. La triste notizia sulle colline di Quarrata è arrivata ieri mattina. La malattia con la quale stava combattendo da tanto tempo se lo è portato via proprio passati pochi giorni dal suo ottantatreesimo compleanno. Si è spento tra gli affetti dei suoi cari: l’inseparabile moglie Franca, i figli Serena e Stefano, i cognati Maura e Vincenzo e i suoi nipoti. Un grande uomo di altri tempi. Fatto di quelle generosità inesauribili, che ha lasciato bellissimi ricordi in tutti quelli che lo hanno incontrato nella vita. Un esempio per tutti, anche nell’ultimo periodo molto difficile per lui, non ha fatto un passo indietro e non ha smesso di impegnarsi nell’attività del circolo e del paese. È stato presidente del circolo e organizzatore della Festa del Vino di Forrottoli dove svolgeva i ruoli di fuochista e pizzaiolo. Lavoratore instancabile sempre pronto in prima fila per tutto quello che c’era da fare. Lascerà un grande vuoto in tutta quella comunità che non smetterà mai di ringraziarlo. E per farlo Gli Amici del Circolo e della Festa del Vino di Forrottoli lo salutano con una dedica: "Caro Fulvio, sei stato un Grande! Sempre il primo a "tirare il gruppo"; trascinatore, organizzatore, esempio e colonna portante per tutti noi, non ti sei mai tirato indietro anche nell’ultimo periodo, nonostante tutto. Per qualsiasi cosa si poteva contare su di Te! Scusaci ma te lo dobbiamo dire, ci viene dal profondo del cuore: mancherai a tutti noi. Sei stato e lo sarai per sempre: Ii nostro presidente, fuochista e pizzaiolo preferito". I funerali si terranno oggi alle 15, presso la chiesa di Montemagno a Quarrata, Pistoia.

Gabriele Acerboni