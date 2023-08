Addio a Franco Nesti a Cutigliano: Il Saluto di Titta - SEO

E’ la sorella Titta a dare le indicazioni, anche agli amici pistoiesi, per l’addio a Franco Nesti, prestigioso protagonista del panorama jazz italiano, con il suo contrabbasso e la sua voce, che è morto, nel sonno, nella sua casa di Cutigliano, la notte di Ferragosto. Aveva 67 anni. Franco verrà cremato stamani a Trespiano e domani la Chiesa di Santo Stefano a Paterno in via di Terzano (dall’Arco del Camicia), a Bagno a Ripoli, dalle 10 sarà aperta a parenti e a amici. "Ti ho amato tanto e ti amo tanto – scrive Titta – e per sempre fratello mio. Sei stato il mio compagno di giochi, il mio maestro, il gigante buono con cui giocare alla musica. Mi hai regalato con Francesca, un nipote meraviglioso. La tua gioia. Tu conquistavi tutti con la tua allegria, empatia e con quell’amore per la musica che era piacevolmente contagioso. Mi mancherai tanto".