Addio a Fiorenzo Gori Professore e filosofo "La fantasia è guardare da posizioni diverse"

Insegnante, pedagogista, poeta di stupefacenti filastrocche ricche di pensiero e di invenzione, disegnatore di quello che non c’è, tessitore di dubbi, uomo dolcissimo e buono, Fiorenzo Gori trasmetteva col suo sorriso il candore di un animo puro unito alla profondità di una mente in perpetua ricerca. Il suo cuore si è fermato ieri. Era nato il 23 ottobre del 1950. Docente per decenni di tecnologia alla scuola media di Montale, ha sempre saputo coniugare la scienza alla fantasia e nelle sue lezioni ai ragazzi, come nei suoi corsi di formazione pedagogica, puntava tutto sullo stupore e sul superamento del reale per addentrarsi nel mondo del possibile. Sulle scorte dell’epistemologia del suo amato Karl Popper, Gori insisteva sul valore della congettura nella ricerca e nella vita.

"Per vedere le cose bisogna sapersi spostare – diceva – la fantasia è guardare il mondo da posizioni diverse". Spesso le sue lezioni iniziavano da un oggetto comune e quotidiano con la domanda "Che cos’è?" alla quale faceva seguire, anziché una classica definizione, una serie infinita di ipotesi, domande e dubbi. Oltre a una lezione di metodo c’era, nella sua pedagogia e nella sua arte, anche un messaggio di civiltà, perché cercare il possibile oltre il reale equivale ad aprirsi all’altro e tessere relazioni. In una delle sue filastrocche si incontrano una linea retta e una curva che dapprima credono di essere migliori l’una dell’altra, ma poi scoprono "che l’esser diversi è assai preziosoper fare un mondo giusto e gioiosoe Insieme disegnarono le cose del mondoche un po’ è retto e un po’ rotondo".

Gori insisteva nel richiamare che non viviamo in "un mondo", ma in quello che chiamava "un plurimondo", fatto non solo dalle molteplici realtà esistenti, ma anche dall’infinito campo di quelle possibili. Un universo sterminato che Gori ha esplorato con una curiosità inesauribile, quella degli scienziati e dei poeti "guidati dal nostro incerto sapereche l’ignoto pian piano ci lascia vedere". La nitidezza delle idee e delle parole era sempre accompagnata in Fiorenzo dal calore del sentimento e della passione, perché la ragione è indispensabile, ma "non si è capito che essa da solanessuno libera e pochi consola".

I suoi libri di filastrocche, coi loro splendidi titoli, "Ma le nuvole si perdono in cielo?", "Mettersi nei pasticci", "Il bradipo e la motocicletta", "Siamo tutti un po’ filosofi", tutti illustrati dai suoi disegni, sono un patrimonio ricchissimo di poesia e di riflessione, di creatività e di ricerca. Fiorenzo Gori era stato colpito, in età ancora giovane, dal morbo di Parkinson, ma aveva voluto continuare a insegnare con una forza e una tenacia esemplari. La capacità creativa non si è mai interrotta, la sua casa di Santomato è uno strabiliante laboratorio in cui Fiorenzo non cessava un momento di creare versi e disegni, ma anche oggetti improbabili (come il cucchiaio bucato o la forchetta senza rebbi per dimagrire), da cui prendere le mosse per i suoi ragionamenti, perché "la vita di ciascuno è una costante ricerca ed espansione dei propri confini". Ma i confini erano per lui non linee di separazione ma "luoghi in cui si addensano relazioni". L’addio è per oggi, alle 15, nella chiesa di Santomato.

Giacomo Bini