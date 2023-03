Addio a Faralli, per quarant’anni il fotografo di tutti i montalesi

Tobbiana e l’intera comunità di Montale sono in lutto per la morte, all’età di 72 anni, di Ferdinando Faralli, presidente della Fratellanza dei Lavoratori Tobbianesi. Faralli è stato anche, per 40 anni, un fotografo professionista con lo studio a Quarrata mostrando sempre apertura alle innovazioni tecniche e cura dei dettagli. Da quando aveva lasciato la professione si era impegnato nel volontariato con la Fratellanza dei Lavoratori Tobbianesi e ha contribuito in modo determinante, negli ultimi anni, a ridare vita alla casa del popolo, con la risistemazione dei locali, tra i quali la sala del biliardo e il salone principale, e con l’organizzazione di eventi ricreativi, di manifestazioni pubbliche e di momenti di ritrovo delle associazioni del paese. La Fratellanza, sotto la guida di Faralli, ha anche compiuto opere di manutenzione di spazi pubblici in accordo col Comune e durante la pandemia si è adoperata moltissimo per la raccolta di beni alimentari a favore delle famiglie bisognose. Tra le iniziative da ricordare la presentazione del libro scritto dalla figlia di Ferdinando, Daniela Faralli, sulla storia della casa del popolo dal titolo "Un affare di paese". L’amore per Tobbiana è stato ricambiato dalla gente del paesino montalese che gli ha sempre tributato affetto e stima. La Pro-Loco di Tobbiana ha dato il triste annuncio della sua morte sul proprio profilo Facebook esprimendo: "Cordoglio per la perdita del nostro compaesano", condoglianze alla moglie Derna e alla figlia Daniela e gratitudine "per gli anni passati insieme". Faralli era nato in provincia di Arezzo, si era trasferito a Montale da piccolo con la famiglia e aveva iniziato ad imparare l’arte della forografia dal montalese Mario Gori (la foto di Ferdinando che circola sui social è stata scattata da Andrea Gori, il figlio di Mario). La salma è alle cappelle del commiato della Misericordia di Montale. Il funerale domani, alle 15, nella chiesa di Tobbiana.

Giacomo Bini