Addio a Elvira Menichini la nonna di don Feraci

E’ morta, nella notte di giovedì, la signora Elvira Menichini, vedova Moncini. Il 23 novembre avrebbe compiuto 99 anni. Donna affabile, generosa e sempre disponibile, era conosciutissima in via Bellaria, dove abitava con la figlia Cristina Moncini, insegnante di educazione fisica in pensione e attualmente tecnico di ginnastica artistica, e il genero Carlo Feraci con cui aveva un rapporto molto stretto, quasi filiale. La signora Elvira era nonna di due amatissimi nipoti: don Ugo Feraci, titolare della parrocchia di San Paolo e del centro storico di Pistoia, e la sorella Ornella, docente all’università di Siena. A tutti loro le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione. I funerali avranno luogo oggi alle 15 nella chiesa di Sant’Andrea, officiati da don Luca Carlesi.