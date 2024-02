Addio a don Romano Lotti. Fu il parroco del Duomo

Chiesa pistoiese in lutto. È morto sabato, all’età di 95 anni, il canonico monsignor Romano Lotti, figura di riferimento per tutta la comunità pistoiese. Ordinato sacerdote dal vescovo De Bernardi nel 1951, don Romano nel 1955 ebbe subito l’incarico di parroco a Calamecca, dove ancora oggi alcuni anziani ricordano con affetto il suo operato. La sua vita sacerdotale però è stata spesa in gran parte a Piteccio, presso la parrocchia di Santa Maria Assunta, dove ha lavorato per 32 anni. Negli anni novanta per don Romano si è aperto un altro importante capitolo di vita. Nominato canonico nel 1995, presso la Cattedrale di San Zeno ha svolto per 17 anni il servizio nell’amministrazione. Un tempo importante perché segnato da significativi interventi di restauro presso la chiesa madre della Diocesi.

Nel corso del suo ministero, tuttavia, don Lotti ha anche svolto per più di trent’anni l’insegnamento della religione cattolica alla scuola media statale Cino da Pistoia. Nei suoi ultimi anni di attività è stato anche cappellano del Monastero della Visitazione di Pistoia. Un servizio ministeriale dunque, pienamente radicato e inserito nella vita diocesana. Da un po’ di tempo, sia per l’età, sia per problemi di salute era a riposo. Monsignor Lotti era anche un uomo colto, amava le cose belle, l’architettura, i testi antichi. Lui stesso scriveva.

Nel 2011, in occasione del sessantesimo anniversario di sacerdozio, aveva pubblicato un libro autobiografico, una sorta di testamento spirituale, "La mia vita di sacerdote". In oltre 300 pagine aveva ripercorso le vicende della sua vita, dall’infanzia e dall’ordinazione sacerdotale fino alle ultime attività parrocchiali, alternando gli scritti a numerose fotografie, ritagli di giornale, certificati e carte tratte dal suo archivio, rendendo un’immagine straordinaria dei luoghi e dei contesti sociali incontrati nel corso del magistero, ma anche profondo il legame che aveva con la Valle dell’Ombrone e gli abitanti di Piteccio. I funerali si sono svolti ieri nella Cattedrale di Pistoia. A dare la notizia della sua scomparsa il vescovo monsignor Fausto Tardelli, il Capitolo della Cattedrale di Pistoia e i parenti, in particolare il fratello e i nipoti.

Patrizio Ceccarelli