Addio a Daniela Lenzini, l'anima di "Voglia di vivere" a Pistoia

Dopo una lunga malattia, si è spenta, venerdì sera, Daniela Lenzini. Aveva compiuto 75 anni il 3 giugno scorso. Era sposata con Carlo Bartoletti e lascia la figlia Camilla. La camera ardente è allestita nelle cappelle del commiato della Misericordia di Pistoia, in via del Can Bianco 35, mentre l’addio è fissato per domattina, lunedì 24 luglio, alle ore 10, nella chiesa della Vergine. Daniela era un volto conosciutissimo in Comune e nel mondo del volontariato. Aveva lavorato per tanti anni nella segreteria dei sindaci di Pistoia, da Renzo Bardelli fino a Lido Scarpetti, un ruolo che ha sempre svolto con la riservatezza e la gentilezza che erano i suoi tratti distintivi, nella vita professionale come nella vita privata. Nel 1988 visse sulla propria pelle il dramma del tumore al seno e quella esperienza la portò a dare sostegno alle tante donne colpite da questa patologia. Così nel 1989, insieme a un gruppo di giovani donne, fondò l’associazione "Voglia di vivere", una comunità che in tutti questi anni ha garantito il sostegno a tantissime persone, aiutandole nel loro percorso pre e post operatorio, dando segnali di speranza. "Il coraggio e la speranza – diceva sempre Daniela – sono il sale della vita e rafforzano la voglia di vivere". Una volta in pensione si dedicò, insieme al marito, all’attività editoriale de “Il Micco“. Ieri, in via del Can Bianco, sono state tantissime le persone che hanno voluto rendere omaggio a Daniela Lenzini, amiche e amici, ma anche semplici conoscenti. La camera ardente è stata allestita con una serie di fotografie intorno per ricordare momenti di vita di Daniela: dal matrimonio, alla foto insieme alla nipotina e a tanti altri momenti della sua esistenza. Alla famiglia, anche le condoglianze della nostra redazione.

