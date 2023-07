Addio a Cirano Andreini, nel suo libro di ricordi il bombardamento del 1943

Pistoia, 22 luglio 2023 – A 90 anni aveva scritto il suo primo libro dei ricordi. Una serie di racconti dal titolo "Di uomini, di storie e di luoghi", scritti che ripercorrono le memorie da bambino che incontrano la guerra. Fu lui stesso, infatti, a incontrarla quella stessa guerra sfuggendo in particolare ai bombardamenti aerei dell’ottobre del 1943 su Pistoia. A distanza di due anni da quella fantastica avventura con la penna se ne è andato nelle prime ore del 21 luglio Cirano Andreini, 92 anni. Classe 1931, ex ebanista, ex capotecnico delle Ferrovie dello Stato e collaudatore dei treni prodotti a Pistoia, Cirano Andreini ha sempre amato la scrittura prima rigorosamente a mano poi con la sua vecchia Olivetti 32. Nel 2021 questi ricordi, alcuni dei quali gli sono valsi riconoscimenti letterari, sono confluiti in un libro.

Si tratta di un volume di 250 pagine con foto, edito da SetteGiorni, disponibile ancora oggi nelle principali librerie di Pistoia. Nell’ottobre scorso una sua toccante testimonianza raggiunse il pubblico delle commemorazioni del 24 ottobre nella piazzetta intitolata a Giuseppe Camposampiero: "Quella notte – raccontò Andreini – improvvisamente, senza che l’allarme suonasse in tempo utile, alle 22 cominciarono a cadere le bombe. Ci furono tanti morti e feriti. Quelli che come me sopravvissero cominciarono a vagare per la città. Io ero per mano alla mia mamma. Quando arrivammo sotto le logge dell’ospedale del Ceppo, illuminato solo dalle candele, trovammo un medico che aveva il triste compito di scegliere chi poteva essere salvato e chi no. Chi aveva ferite troppo gravi rimaneva senza cure. Questo mi colpì molto e me lo ricordo ancora oggi".

Andreini ha affrontato negli ultimi mesi la perdita dell’amata moglie Giulia e infine la malattia inesorabile. A rendere nota la sua scomparsa le figlie Lucia e Caterina, i generi Sandro e Tiziano e i suoi amati nipoti: Alessandra, Bernardo, Tullia, Giovanni e Livia. L’ultimo saluto sarà stamani, alle 10, nella chiesa di San Benedetto, a Monteoliveto a Pistoia.

La famiglia fa sapere che chi volesse donare in sua memoria può farlo all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro sul c/c 000000307272 .

Meoni – Monti