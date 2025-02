Addetto alla contabilità. E consulenti assicurativi

Si ricerca un addetto alla contabilità. La risorsa dovrà occuparsi della gestione contabilità ed adempimenti fiscali (Certificazione Unica, liquidazioni e dichiarazioni IVA). Necessari: esperienza pregressa nella mansione, buon utilizzo del pc (Office e programmi gestionali di contabilità), diploma superiore. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento indeterminato. Candidature al numero 0572 913773 o via mail [email protected].

Agenzia assicurativa ricerca due consulenti assicurativo - finanziari per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti della montagna pistoiese (San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano). Richiesto diploma superiore. Viene offerto contratto di collaborazione iniziale volto a valutare il successivo percorso per arrivare all’assunzione. Necessari patente B e automuniti. In caso di interesse scrivere a [email protected].