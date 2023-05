Addestramento cinofilo In memoria di Buda

In mezzo al verde, in via della Fornace di San Giorgio, addestrando i cani per insegnare loro a soccorrere le persone disperse. L’attività del gruppo cinofili della Piana pistoiese prosegue e da ieri può contare su un campo – quello della Croce Rossa in zona Pistoia Ovest – intitolato al suo fondatore, il volontario Gian Mario Buda, scomparso lo scorso gennaio all’età di 56 anni, dopo aver lottato per un decennio contro una malattia terribile come la Sla. "Gian Mario metteva amore in questo lavoro. Nel 2009 – ricorda Giorgio Taffini, presidente di Croce Rossa Pistoia – ha dato vita al gruppo cinofili, avendo avuto un’esperienza simile con la Protezione Civile. La sua attività nella Croce Rossa era già cominciata però nel 2006 ed è andata avanti fino al 2013, quando la malattia ha preso il sopravvento, impedendogli di continuare a darci una mano. Era doveroso intitolargli questo campo, che la famiglia Bonacchi ci ha concesso in comodato d’uso dal 2018". Da allora, il gruppo cinofili si divide fra Quarrata e appunto San Giorgio, con due addestramenti a settimana, basati sul gioco e sulla ricompensa di cibo. Sono 10 in tutto gli operatori, guidati da Daniele Iodice, "allievo" di Buda. "Al momento abbiamo sette cani operativi - di cui sei da superficie e uno da macerie - e due in formazione. Ovviamente insegniamo innanzitutto la parte della condotta e dell’obbedienza. E’ necessario instaurare con gli animali un rapporto di reciproca fiducia, vista la delicatezza e la concitazione di ogni ricerca". Ricerca che è stata simulata con un’esibizione a margine dell’intitolazione del campo, in occasione della quale è stata realizzata una targa in memoria del compianto volontario e alla quale hanno preso parte anche la moglie e il figlio di Gian Mario, oltre all’assessore Margherita Semplici. La manifestazione ha rappresentato la chiusura ideale della "Settimana della Croce Rossa", iniziata sabato 6 maggio e caratterizzata da una serie di eventi culturali di grande spessore per la città, volti anche a raccogliere fondi per l’acquisto di nuovi mezzi per tenere il comitato pistoiese al passo coi tempi.

Francesco Bocchini