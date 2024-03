Acrobatica cerca addetti per le sedi in Toscana Acrobatica cerca addetti per pulizia e sanificazione in Toscana e Liguria. Requisiti: patente B, esperienza, disponibilità a trasferte. Altri profili ricercati. Contratto a tempo indeterminato. Candidature sul sito acrobaticagroup.com/posizioni-aperte.