Acque reflue e umidità: "Questa non è una casa"

"Un problema che persiste da anni: a quanto ne so, la famiglia che occupava questo alloggio prima di noi preferì andarsene proprio per questo motivo. Ma che è peggiorato ulteriormente, negli ultimi tempi: in questi anni di permanenza ho speso 8mila euro per riacquistare i vari mobili e gli arredi rovinati dall’acqua. Così non si può andare avanti". E’ il "grido di dolore" di Flora Prendushi, la quale da tempo lamenta i grandi problemi dell’alloggio di edilizia popolare di Bottegone in cui vive con la famiglia. Che oltre a pregiudicarne la vivibilità, le creano preoccupazioni soprattutto per quel che riguarda la sua incolumità e quella della sua famiglia: nella casa vivono anche le due figlie. Si tratta di problematiche che partono a quanto pare dalle tubature arrugginite e dai conseguenti allagamenti che si creano periodicamente dovuti anche alla presenza di acque reflue che talvolta sgorgano persino dal lavandino. Con tutti i rischi che ne conseguono.

"Ci sono condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie. Dal lavandino passano ad esempio acque di dubbia provenienza che inondano il pavimento – hanno spiegato gli avvocati Gianmarco Torrigiani e Paolo Russo, che assistono la signora – il livello dell’acqua che fuoriesce dai tubi arriva in alcune stanze vicina alle prese di corrente, con tutti i rischi che ne conseguono".

La signora Prendushi ha spiegato di aver segnalato più volte i problemi sia a Spes che al Comune di Pistoia, chiedendo un nuovo alloggio. "In una lettera di risposta, il Comune ha scritto che le "motivazioni esposte non rientrano fra quelle individuate come urgenti" - ha aggiunto – vivo qui dal 2014 e sono venuta a sapere come anche prima del mio arrivo la situazione non fosse facile. Ma negli ultimi mesi è peggiorata irrimediabilmente". Sembra che i problemi siano stati segnalati da anni da altri inquilini. Fra zanzare che proliferano nell’ambiente diventato umido, vernice scrostata e perdite d’acqua sempre più frequenti, il quadro è insomma drammatico.

"Premettiamo che Spes è sempre intervenuta, quando è stata chiamata per svuotare i pozzi neri. Il fatto è che da oltre un anno a questa parte c’è bisogno di un intervento ogni sette o dieci giorni ed è chiaro che questa non può essere la soluzione definitiva – hanno concluso gli avvocati Russo e Torrigiani - alla luce di tutto ciò, chiediamo in prima battuta il trasferimento della signora Prendushi e delle sue figlie in un altro alloggio. E poi, un intervento volto a risolvere in via definitiva i problemi riscontrati".

Giovanni Fiorentino