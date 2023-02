Aci, primo secolo di storia La festa con gli studenti

Cento anni per Aci Pistoia che ha scelto di far disegnare il logo rappresentativo agli studenti con un concorso. Le ’carte’ più antiche dell’Ente risalgono al 1923, prima come delegazione di Firenze e poi come autonomo. Il concorso scolastico è la prima iniziativa di Aci Pistoia riferita al Centenario che ha ritenuto opportuno partire dai giovani delle scuole superiori per celebrare l’importante ricorrenza. A loro è stato infatti riservato il concorso di idee per la realizzazione del logo celebrativo di questo traguardo. "Tra le competenze di Aci sul territorio c’è di stabilire legami con questo – ha spiegato il presidente Aci Pistoia, Antonio Breschi –, e Pistoia è sempre stata capofila. Siamo eccellenza in italia, primi per associazionismo. A noi interessa molto la persona è non solamente il veicolo, interessa il legame che possiamo stabilire. Quindi per questo la nostra dedizione all’educazione stradale, a frequentare la strada, al pericolo che si può trovare per noi e a quello che si può causare agli altri. Approfitto per ringraziare gli studenti per l’impegno che ci hanno dimostrato".

Curatore del concorso è stato Angelo Fragliasso, grafico professionista. "Importante la presenza delle scuole – ha spiegato Fragliasso –, voluta per coinvolgere il territorio e per dare possibilità ai ragazzi di fare un lavoro reale. I ragazzi che hanno partecipato sono stati una quarantina per un totale di 22 lavori, scelti poi da una giuria qualificata".

Angelica Gac e Pietro Giusti del liceo artistico Policarpo Petrocchi sono stati i vincitori del concorso e si sono aggiudicati il premio in buoni acquisto elettronici spendibili su network online. Il Regolamento prevedeva un unico vincitore, ma in considerazione dell’ampia adesione al concorso e dei tanti meritevoli elaborati ricevuti, Aci ha riconosciuto un premio anche al secondo ed al terzo classificato, Tamara Naumova e Valentina Sabatti entrambe dell’Istituto Sismondi Pacinotti di Pescia. "Come primo gesto di partecipazione cittadina abbiamo ritenuto qualificante richiedere ai giovani la creazione del logo celebrativo – ha detto il direttore Giorgio Bartolini –. Le aspettative sono state ampiamente superate dai risultati perché abbiamo ricevuto dei lavori nei quale si vede maturità, tratto grafico e contenuti". La premiazione di ieri nella sede Aci Pistoia è stata un’occasione particolare per presentare in forma ufficiale a tutti i Soci Aci e ai cittadini il logo che accompagnerà per tutto l’anno i numerosi eventi celebrativi in programma.

Gabriele Acerboni