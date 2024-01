"Accuse gravi dopo il derby di Pistoia: l'Aglianese pronta a ricorrere alle vie legali"

PISTOIA

Due giorni. A distanza di due giorni dal derby a nervi tesi di domenica con la Pistoiese, l’Aglianese affida a una nota dure accuse, alcune al limite dall’ipotizzare che non solo l’Aglianese possa adire le vie legali. Certo è che le accuse sono gravi, come quando scrive, tanto per portare un esempio, che pochi "facinorosi hanno approfittato di una situazione che poteva sembrare addirittura pianificata a tavolino". Vedremo come reagiranno i tifosi, ma anche la società arancione che ha ben chiare le dichiarazioni a caldo del presidente neroverde, ben differenti da quelle affidate ieri sera a una nota pubblicata sui social. Se non altro le immagini aiuteranno.

"La Società Aglianese Calcio 1923 – si legge – è molto dispiaciuta e scossa: in prima linea il presidente Fabio Fossati che si credeva di poter vivere una bella giornata di sport nel derby, invece una serie di circostanze hanno determinato un epilogo a cui nessun sportivo vorrebbe assistere, tantomeno esserne vittima. Tanti tifosi della Pistoiese – si legge – hanno espresso solidarietà a Fossati e ciò dimostra che non tutta la tifoseria orange si riconosce nei pochi facinorosi che hanno approfittato di una situazione che poteva sembrare addirittura pianificata a tavolino, come ad esempio il cancello aperto, la mancata assistenza e protezione personale da parte degli addetti alla sicurezza". E ancora, la società chiede giustizia: "Ciò che è accaduto – prosegue la nota – è all’attenzione della Procura e i responsabili saranno perseguiti".

Si sostiene che è stata equivocata al primo gol l’esultanza dell’autore: non "una sfida contro i tifosi della Pistoiese" bensì "baci alla mamma che lo applaudiva dalla tribuna". Domenica sera il presidente Fossati spiegava di "essere stato offeso per tutta la partita e anche da dei tesserati. Un mio collaboratore ha rischiato di essere colpito fisicamente", ma nella nota di ieri si precisa che gli "è stata strappata la camicia, che un suo collaboratore ha preso un pugno sul viso e che il direttore operativo Fabio Taccola è stato raggiunto da sputi e lancio di monetine". E mentre alza i toni della rivalità, aggiunge che "tutto ciò non scalfisce di un millimetro da parte di questo club di credere in uno sport pulito e scandito da lealtà e onestà, nonché di sano agonismo".