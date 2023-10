Accusato di stalking e violenza sessuale. Ascoltato in aula il perito della difesa

Quell’uomo aveva problemi fisici tali per cui gli sarebbe stato difficile poter usare violenza su una donna. E’ quanto ha spiegato l’altra mattina in aula il dottor Giuliano Piliero, perito incaricato dalla difesa, nel processo che vede imputato un 73enne pistoiese, accusato di minacce, lesioni personali, violenza sessuale e di stalking, nei confronti della sua ex fidanzata. I fatti risalgono al 2019 (quando la loro storia, iniziata dodici anni prima, si era chiusa), la denuncia ad aprile del 2021. E l’altra mattina è stata nuovamente ascoltata la donna, una cinquantenne di origine rumena, che ha raccontato alcuni aspetti della vicenda davanti al collegio presieduto dal giudice Alessandro Buzzegoli.

In particolare, ha riferito dei messaggi sul telefono con cui lui l’avrebbe perseguitata, nonostante avesse il divieto di avvicinamento. La donna è rappresentata dall’avvocato Katia Dottore Giachino del foro di Prato, mentre l’uomo è difeso dall’avvocato Cecilia Turco di Pistoia. Le indagini dei carabinieri sono state coordinate dal pubblico ministero Chiara Contesini. Durante l’ultima udienza è stata ascoltata anche la compagna dell’imputato che ha difeso l’uomo, spiegando che le accuse a lui mosse sarebbero frutto dell’intento dell’ex fidanzata di danneggiarlo, essendo quest’ultima molto gelosa.

Il processo è aggiornato al 14 novembre. Per quella data è in programma anche la discussione e probabilmente la sentenza.