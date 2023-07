Accusato dalle alunne "Assolvete il professore"

Si avvia verso la conclusione il processo che vede imputato un professore di una scuola media della piana pistoiese accusato di violenza sessuale nei confronti di cinque sue ex alunne. Nell’udienza di ieri, davanti ai giudici del collegio presieduto da Stefano Billet (a latere Raffaella Amoresano e Pasquale Cerrone), il pubblico ministero Luigi Boccia, al termine della sua requisitoria ha chiesto l’assoluzione delll’imputato ritenendo che, nel corso del dibattimento, non fosse stata raggiunta la prova della sua colpevolezza e non fosse stata quindi dimostrata la responsabilità penale. Una richiesta che si è basata sulle incongruenze emerse dalle testimonianze rese in aula. Alla richiesta del pm si è allineato il difensore dell’insegnante, l’avvocato Lorenzo Santini del foro di Pistoia, ma non gli avvocati che rappresentano le bambine, tre delle quali, attraverso i loro genitori, sono parte civile nel processo, rappresentate dagli avvocati Francesca Barontini, Francesca Bartaletti e Andrea Torri. L’udienza è stata quindi aggiornata, per le repliche e per la probabile sentenza, al 20 settembre 2023.

Il professore, 46 anni, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, aveva testimoniato in aula poche settimane fa spiegando davanti ai giudici come in nessuna occasione avesse mai superato i limiti con le sue alunne. Un comportamento integerrimo il suo, come avevano confermato sia gli ex colleghi che i collaboratori scolastici.

I fatti contestati, lo ricordiamo, risalgono al 2017. Le bambine, quattro delle quali avevano undici anni, parlarono di approcci che sarebbero avvenuti in momenti in cui si trovavano da sole in classe con il professore, durante la ricreazione o nell’ora di sorveglianza, cioè nella pausa pranzo o nell’ora di alternanza: carezze nella zona del seno, palpeggiamenti, strusciamenti. Dopo circa un mese il docente fu sospeso.

Al termine delle indagini preliminari, la pubblica accusa aveva chiesto l’archiviazione del caso a cui le parti civili si erano opposte. A sporgere denuncia, nel 2017, furono le famiglie delle bambine, che all’epoca dei fatti erano in classi diverse dell’Istituto, e che avrebbero raccontato le presunte molestie alle loro madri. Subito furono avviate le indagini dei carabinieri che hanno poi portato al rinvio a giudizio del professore.

